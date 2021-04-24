Мурманск присоединяется к всероссийской акции «Библионочь»

24 апреля Мурманск присоединится к масштабной культурно-просветительской акции «Библионочь». Ежегодная акция «Библионочь» пройдет в России уже в десятый раз. В этот день библиотеки по всей стране представят специальную программу творческих мастер-классов, экскурсий, лекций, поэтических чтений, ярмарок и других мероприятий.

Тема «Библионочи» в этом году – «Книга – путь к звёздам». Мероприятия акции будут посвящены науке, технологиям и 60-летию со дня первого полёта человека в космос.

В столице Заполярья акция начнётся в областной детско-юношеской библиотеке им. В.П. Махаевой. С 16.00 до 20.00 там пройдут традиционные «Библиосумерки».

Специалисты библиотеки подготовили насыщенную познавательно-игровую программу для всей семьи: квест-игры, мастер-классы, розыгрыши призов, фотосессию и песочную импровизацию. Программа мероприятия опубликована на сайте библиотеки.

В Мурманской областной научной библиотеке мероприятия «Библионочи» пройдут с 18.00 до 00.00 – в том числе в Центре современного искусства «21А» и планетарии «Просто космос». Для поклонников игр впервые в истории библиотеки состоится турнир по «Джаз Дэнс» и «Мортал Комбат», будут также организованы брейн-ринг и настольные игры. Каждый год особой популярностью у мурманчан пользуются экскурсии по книгохранению библиотеки, и в этот раз «научка» продолжит раскрывать свои тайны. Кроме того, в холле библиотеки развернется ярмарка мастеров, где можно будет приобрести изделия ручной работы, книги и стать участником различных мастер-классов. Посетителей также ждут книжные выставки, арт-инсталляции, будут оборудованы фотозоны.

В рамках акции на площадке научной библиотеки два события подготовит для северян «Inversia Sessions»: атмосферный аудиовизуальный сет от апатитского дуэта «1SSD» и «Enolied» и презентацию концепции фестиваля «Inversia 2022».

Подробная программа мероприятий «Библионочи» в областной научной библиотеке опубликована в официальной группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, в «научке» пройдут мероприятия от организаторов фестиваля «Птица Баренц». По традиции фестиваль несколько лет проходил в Мурманской области в конце апреля, но в этом году из-за пандемии коронавируса мероприятия «Птицы Баренц» вольются в программу «Библионочи» и станут тизером к более масштабным фестивальным дням, которые состоятся этой осенью. Так, 24 апреля «Птица Баренц» приоткроет занавес и расскажет о новой концепции фестиваля – «BB Factory». Кроме того, состоится презентация пилотного выпуска проекта «Люди Терского Берега» – цикла документальных короткометражных фильмов, через отдельно взятую личность рассказывающих о культурном пространстве и смыслах. После просмотра фильма планируется обсуждение насущных вопросов миграции людей с Севера, развития малых территорий, сохранения культуры и традиций народов Кольского края. В это же время в библиотеке появится арт-объект Татьяны Гладышевой и Марии Олениной «Нити» –«Science Art» - проект на стыке социологического исследования и арт-инсталляции. Еще одним событием этого дня станет презентация проекта Павла Плеханова «Soundwalk» – получасовой прогулки по городу в наушниках. Узнать больше о том, что подготовила «Птица Баренц», можно в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».