Президент указ подпишет, будем отдыхать и в дни между майскими праздниками!Заключён контракт на работы по благоустройству в Ковдоре в 2021 году
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)24.04.21 09:00

Мурманск присоединяется к всероссийской акции «Библионочь»

24 апреля Мурманск присоединится к масштабной культурно-просветительской акции «Библионочь». Ежегодная акция «Библионочь» пройдет в России уже в десятый раз. В этот день библиотеки по всей стране представят специальную программу творческих мастер-классов, экскурсий, лекций, поэтических чтений, ярмарок и других мероприятий.

Тема «Библионочи» в этом году – «Книга – путь к звёздам». Мероприятия акции будут посвящены науке, технологиям и 60-летию со дня первого полёта человека в космос.

В столице Заполярья акция начнётся в областной детско-юношеской библиотеке им. В.П. Махаевой. С 16.00 до 20.00 там пройдут традиционные «Библиосумерки».

Специалисты библиотеки подготовили насыщенную познавательно-игровую программу для всей семьи: квест-игры, мастер-классы, розыгрыши призов, фотосессию и песочную импровизацию. Программа мероприятия опубликована на сайте библиотеки.

В Мурманской областной научной библиотеке мероприятия «Библионочи» пройдут с 18.00 до 00.00 – в том числе в Центре современного искусства «21А» и планетарии «Просто космос». Для поклонников игр впервые в истории библиотеки состоится турнир по «Джаз Дэнс» и «Мортал Комбат», будут также организованы брейн-ринг и настольные игры. Каждый год особой популярностью у мурманчан пользуются экскурсии по книгохранению библиотеки, и в этот раз «научка» продолжит раскрывать свои тайны. Кроме того, в холле библиотеки развернется ярмарка мастеров, где можно будет приобрести изделия ручной работы, книги и стать участником различных мастер-классов. Посетителей также ждут книжные выставки, арт-инсталляции, будут оборудованы фотозоны.

В рамках акции на площадке научной библиотеки два события подготовит для северян «Inversia Sessions»: атмосферный аудиовизуальный сет от апатитского дуэта «1SSD» и «Enolied» и презентацию концепции фестиваля «Inversia 2022».

Подробная программа мероприятий «Библионочи» в областной научной библиотеке опубликована в официальной группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, в «научке» пройдут мероприятия от организаторов фестиваля «Птица Баренц». По традиции фестиваль несколько лет проходил в Мурманской области в конце апреля, но в этом году из-за пандемии коронавируса мероприятия «Птицы Баренц» вольются в программу «Библионочи» и станут тизером к более масштабным фестивальным дням, которые состоятся этой осенью. Так, 24 апреля «Птица Баренц» приоткроет занавес и расскажет о новой концепции фестиваля – «BB Factory». Кроме того, состоится презентация пилотного выпуска проекта «Люди Терского Берега» – цикла документальных короткометражных фильмов, через отдельно взятую личность рассказывающих о культурном пространстве и смыслах. После просмотра фильма планируется обсуждение насущных вопросов миграции людей с Севера, развития малых территорий, сохранения культуры и традиций народов Кольского края. В это же время в библиотеке появится арт-объект Татьяны Гладышевой и Марии Олениной «Нити» –«Science Art» - проект на стыке социологического исследования и арт-инсталляции. Еще одним событием этого дня станет презентация проекта Павла Плеханова «Soundwalk» – получасовой прогулки по городу в наушниках. Узнать больше о том, что подготовила «Птица Баренц», можно в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманчане стали чаще использовать для расчётов банковские карты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров требует кардинального оздоровления космической отрасли страны
-

Последние комментарии

Коля
23.04.21 00:30
Когда власть не сменяема - она становится невменяемой
Комментарий к новости:Около сотни человек - шумною толпою - приняли участие в несанкционированной акции в центре Мурманска
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
22.04.21 21:05
Здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ»! Я и коллектив КШМ посмотрели сюжет телеканала о акции в поддержку находящегося в колонии Алексея Навального. И я, как заместитель директора по Воспитате
Комментарий к новости:Около сотни человек - шумною толпою - приняли участие в несанкционированной акции в центре Мурманска
Николай В.К.
16.04.21 07:48
А меня пугает забывчивость депутата Хабарова. Человек, который забыл про свою зарубежную собственность, должен лечиться, а не руководить редакцией. Поправить надо здоровье, устранить временную а
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Антикоррупция по-мурмански
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)19:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: картофель стал дешевле, а репчатый лук - дороже-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 1,6 рубля, а доллар потерял 1,3 рубля-PRO Энергетику (18+)Делегация из Армении посетила Кольскую АЭС для изучения опыта повторного продления срока эксплуатации станций-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Президент РФ поручил до 15 июня определить тарифы на проводку судов по Северному морскому пути
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика