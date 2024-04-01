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Мурманская область. Арктика (16+)01.04.24 19:00

Мурманск признан городом комфортным для проживания

По результатам расчета Индекса качества городской среды за 2023 год Мурманск признан комфортным для проживания среди городов с населением от 100 тысяч до 1 миллиона человек.

«В целом по региону мы показали рост на 8 пунктов, если сравнивать с показателями 2022 года. Минстрой России сообщил, что Мурманская область набрала 217 баллов, выполнив поставленный план. За год прирост городов с благоприятной средой в Кольском Заполярье составляет плюс 7%», – сообщила заместитель губернатора Мурманской области - министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

Ежегодно Индекс качества городской среды рассчитывается Министерством строительства и ЖКХ России на основании данных, полученных от регионов, МВД России, Минкультуры России, Роспотребнадзора, Росстата и Института развития ДОМ.РФ. Он оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды, которые характеризуют 6 востребованных типов городских пространств, таких как: жильё, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство.

По результатам расчета Индекса за 2023 год благоприятными для проживания признаны 759 российских городов при плановом значении 603 города. Среднее значение составляет 200 баллов при плановом значении 198 баллов.

Во время оглашения результатов исследования глава Минстроя России Ирек Файзуллин подчеркнул, что именно слаженная работа органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций, бизнеса и граждан приводит к положительному результату.

Ранее сообщалось, что последние 6 лет Индекс качества городской среды в Мурманской области увеличился с 182 до 209 единиц.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, мероприятия по улучшению качества городской среды проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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