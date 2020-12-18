Мурманск продемонстрировал активный рост в рейтинге умных городов России

Минстрой России представил новый Индекс цифровизации городского хозяйства. Рейтинг «IQ городов» составлен по итогам 2019 года. Цель «IQ городов» – определить базовый уровень цифровизации городского хозяйства и эффективности решений, которые внедряют города и регионы согласно паспорту проекта «Умный город».

Индекс содержит 47 показателей и рассчитывается по десяти направлениям, значительная часть которых уже реализована в Мурманске. Например, по направлению «Городское управление» жителям доступен портал «Наш Север», с помощью которого можно не только проинформировать власть о проблеме во дворе или невывозе мусора, но также принять участие в проводимых голосованиях, узнать о плановом отключении воды или перекрытии дорог, выдвинуть собственную инициативу, касающуюся улучшения городской среды. По направлению «Умный городской транспорт» в Мурманске эффективно развивается система автоматизированной оплаты проезда.

Методика рейтингования городов разрабатывалась Минстроем РФ совместно с МГУ. По ней также оценивались интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, цифровые сервисы для туристов, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние, инвестиционный климат и инфраструктура сетей связи.

Города, участвующие в проекте, набрали в среднем 41,67 балла при максимальном показателе 120 баллов. Показатели Мурманска – выше среднего по стране – 41,92 балла. При этом, по информации федерального ведомства, рост внедрения высокотехнологичных решений в областном центре за последний год превысил 10%. Результат опережает плановые показатели регионального проекта «Умный регион» более чем в два раза.

Как отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров, в 2019 году участники ведомственного проекта показывали хорошую динамику изменений.

«2020 год только ускорил уже существовавшие процессы цифровизации. Текущий год создал условия для более оперативного решения задач, для широкого распространения онлайн-взаимодействия с жителями, также было завершено внедрение Центров управления регионами. Поэтому по его итогам мы ждем еще более активный рост по субиндексам», — сказал Максим Егоров.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, с осени 2019 года в Заполярье реализуется проект «Умный регион», запущенный по инициативе правительства Мурманской области. В его основу лег проект «Умный город», стартовавший в регионе в начале 2018 года. Цель «Умного города» состоит в комплексном повышении эффективности городской инфраструктуры. Новые направления работы сегодня – разработка туристического гида и системы мониторинга уборки территорий.