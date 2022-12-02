Мурманск проводил в первый рабочий рейс новый универсальный атомный ледокол «Урал» проекта 22220

2 декабря в Мурманске на базе ФГУП «Атомфлот» состоялась торжественная церемония выхода в первый рабочий рейс второго серийного универсального атомного ледокола «Урал» проекта 22220. В ней приняли участие заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» - директор Дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша, заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица, генеральный директор АО «Балтийский завод» Алексей Кадилов и другие почетные гости.

Вячеслав Рукша поздравил экипаж и капитана атомного ледокола «Урал», а также поблагодарил за работу проектантов и все предприятия, которые принимали участие в строительстве ледокола.

«Мы хорошо знаем непростые обстоятельства, в которых проходило строительство ледокола. Спасибо всем труженикам Балтийского завода, всем конструкторам АО ЦКБ «Айсберг», всем подрядчикам. Главное, хочу напомнить, что практически на 90% ледокол российский. Я надеюсь, что в ближайшее время мы оставшиеся 10% преодолеем, локализация соответствующего оборудования будет выполнена в российских условиях. Ледокол построен на 40 лет. Россия уверенно себя будет чувствовать все ближайшие не только 40 лет, но и 100 лет в Арктическом бассейне», - отметил он.

С приветственным словом к участникам и гостям церемонии обратился и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица.

«Российская Арктика переживает один из ярких моментов в своей истории, - сказал он. - На наших глазах идет подготовка к запуску новых масштабных проектов. В свой первый рейс атомоход выходит накануне Дня атомного ледокольного флота. Это хороший знак для экипажа. Теперь только от вас зависит, как запомнят первую зимне-весеннюю навигацию атомного ледокола «Урал». Убеждён, что вы станете крепкой командой, достойными преемниками легендарных экипажей атомного ледокольного флота».

Сергей Дубовой отметил, что появление нового уникального ледокола в порту приписки Мурманск – лучшее подтверждение славы России, как морской державы:

– Строительство новых ледоколов убедительное доказательство, что страна уверенно следует стратегическому курсу на обеспечение интересов России в Арктике. Уверен, экипаж «Урала», справится с любыми испытаниями на прочность человеческих и профессиональных качеств и будет с честью выполнять важную миссию по обеспечению безопасности судоходства по Северному морскому пути. Отдельные слова признательности – проектировщикам и судостроителям за современный универсальный атомоход, готовый к работе на Арктических просторах. Пусть работа ледокола «Урал» станет достойным продолжением славных традиций атомного флота России, и вдали от родных берегов с экипажем всегда будет рядом тепло Кольского Севера!

Сергей Дубовой поздравил коллектив «Атомфлота» с наступающим праздником – Днём атомного флота России, выразив благодарность за высокие достижения и успехи каждого сотрудника.

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», экипажу «Уралу» в рамках первого рабочего рейса предстоит работать в Обь-Енисейском районе Карского моря.