Мурманск с Казанью и Нижним Новгородом связали прямые авиарейсы

Мурманск с Казанью и Нижним Новгородом связали прямые рейсы. В аэропорту столицы региона вечером 26 апреля приземлился первый борт прямого рейса из Казани. Время в пути составило 2 часа 50 минут. Первый обратный рейс в столицу Татарстана запланирован на 6.50 29 апреля.

Рейсы по маршруту Казань – Мурманск – Мурманск продлятся до конца октября 2021 года.

Первый рейс из Мурманска в Нижегородскую область состоялся сегодня утром, самолёт приземлился в Нижнем Новгороде в 9.15.

«Уверены, что прямое сообщение с Республикой Татарстан и Нижегородской областью станет важным шагом в развитии межрегионального сотрудничества, гости регионов смогут по-настоящему насладиться природой и культурой регионов, в том числе воспользовавшись туристическим кешбэком до 20 тысяч рублей», – отметил руководитель регионального комитета по туризму Александр Елисеев.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, отправиться в путешествие по государственной программе субсидированных поездок по России можно до 15 июня 2021 года, вернув до 20 тысяч рублей при оплате картой платёжной системы «МИР». Подробные условия программы и предложения можно найти на сайте мирпутешествий.рф