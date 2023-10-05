Мурманск среди лидеров по времени поездки от дома до работы

Поездка на общественном транспорте по маршруту «дом — работа» занимает в Мурманске в среднем 16,5 минуты, что почти на 4 минуты быстрее, чем в других российских городах (20,3 мин.), — следует из «Индекса качества жизни ВЭБ.РФ».

При этом 68,2% горожан отмечают качество и удобство поездок, тогда как в среднем по России этот показатель составляет 45,9%. Общественный транспорт в Мурманске ходит на 3 минуты чаще, чем в других городах страны, — раз в 17 минут.

Более трети (38%) жителей Мурманска предпочитают ходить пешком. Самокатами и велосипедами в городе пользуются 3% населения, а такси — 7,3% жителей.

В Мурманске в хорошем состоянии находятся 76,5% муниципальных дорог — против 67,4% по России. Более трети (32,8%) жителей города пользуются личным автотранспортом. Средний возраст автобусов составляет 6,7 лет, троллейбусов — 9,4 лет (в среднем в городах Индекса — 7,6 лет и 13,1 лет соответственно).

«Мобильность – один из важных блоков «Индекса ВЭБ.РФ». В среднем жители крупных российских городов проводят в транспорте около 45 мин в день или более одной недели в год. От того, насколько быстрой, безопасной и комфортной будет поездка в муниципальном транспорте, во многом зависит качество жизни людей», – сказал главный управляющий̆ директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

По оценке команды «Индекса ВЭБ.РФ», степень использования общественного транспорта в России будет расти за счёт обновления парков, и, как следствие, уменьшения интервалов движения и оптимизации маршрутов.

Как сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ, в июле ВЭБ.РФ предоставил транш для обновления почти трети троллейбусного парка Мурманска. Новые троллейбусы оборудуют видеонаблюдением, системой безналичной оплаты и зарядками для гаджетов. Всего на их оснащение выделили более 650 млн рублей.

Параллельно в Мурманской области продолжают обновлять подвижной состав. В прошлом году на реализацию этой программы из регионального бюджета выделили 1,5 млрд рублей. За последние два года в Заполярье закупили 180 автобусов и троллейбусов. В результате парк обновился на 77%.

В октябре на четырёх троллейбусных маршрутах Мурманска запустят аудиогиды. Один расскажет об архитектуре, монументальном искусстве и урбанистике, второй — о музыке, третий — о живописи, театре и кино, а последний — о личных историях мурманчан.