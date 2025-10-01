Мурманск стал 79-м городом в стране, принявшим участие во Всероссийской эстафете факела «Огонь жизни»

10 мурманчан пронесли факел по центру города-героя. Возглавил эстафету Артем Алискеров — амбассадор донорства костного мозга, который сам победил рак крови доказав, что сила духа и доброта могут творить настоящие чудеса.

На старте перед гостями и участниками эстафеты с приветственным словом выступила заместитель главы города Мурманска Елена Ширшова.

Среди факелоносцев – сенатор Российской Федерации от Мурманской области в Совете Федерации Лариса Круглова, участник региональной кадровой программы «Герои Севера» Артур Ли, представители органов власти, здравоохранения, образования, почётные доноры, волонтёры. Также в акции приняли участие студенты образовательных учреждений Мурманска.



«Мурманск впервые принимает эту эстафету. За последние три года Мурманская областная станция переливания крови собрала более тысячи трехсот биообразцов и направила их в Федеральный регистр доноров костного мозга. Благодаря нашим совместным усилиям есть возможность спасти не одну жизнь», – отметила первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима, также вступив в ряды доноров костного мозга.



За время подготовки и проведения акции «Огонь жизни» в Мурманской области в Федеральный регистр доноров костного мозга вступили 244 жителя региона. Поступило через «Госуслуги» и находится в обработке 373 заявки. Общее число участников — более 700 человек.



Также в рамках эстафеты прошла лекция о донорстве костного мозга в Мурманском арктическом университете.

В рамках мероприятия все желающие могли узнать больше о современной процедуре донорства костного мозга и прямо на месте сдать образец для вступления в Федеральный регистр доноров. Участие мурманчан в акции позволило им стать частью важного движения и подарить надежду на выздоровление тем, кто в этом нуждается.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30951&page=1