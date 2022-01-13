Мурманск стал финальной точкой маршрута поезда - передвижной резиденции Деда Мороза

Жители столицы Заполярья встретили Поезд Деда Мороза – передвижная резиденция новогоднего волшебника прибыла в Мурманск 13 января.

Напомним, уникальный проект холдинга «РЖД» «Поезд Деда Мороза» стартовал 5 декабря 2021 года. За 41 день поезд, пассажирами которого стали сам Дед Мороз и его сказочная команда, побывал в 36 городах более чем 30 российских регионов. Мурманск стал финальной точкой маршрута поезда.

«Огромное спасибо руководству Российских железных дорог и губернатору Мурманской области Андрею Чибису за личное участие в том, что именно Мурманск стал финальной точкой маршрута передвижной резиденции Деда Мороза. Это, несомненно, очень значимое событие в культурной жизни региона, и я уверена, что все северяне с нетерпением ждали прибытия праздничного поезда к нам в Кольское Заполярье», – отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Резиденция Деда Мороза принимала гостей в течение всего дня – с 9 до 17 часов. Атмосферу волшебной зимней сказки для посетителей вокзала создавали артисты и аниматоры. В праздничной программе квесты и игры, а также знакомство с Дедом Морозом и его помощниками. Участие в программе приняли более 3 тысяч юных северян, в том числе 45 воспитанников социальных учреждений Заполярья.

Как сообщает региональное Министерство культуры, кроме того, часть вагонов поезда была открыта для свободного посещения. Все желающие смогли сделать памятные снимки в тематической зоне фотокупе, посетить вагон-ресторан и попробовать блюда северной кухни, а также приобрести сувениры в вагоне-лавке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/434887/#&gid=1&pid=1