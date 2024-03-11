Мурманск стал одной из площадок музыкального фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений»

В этом году Мурманск стал одной из площадок проведения музыкального фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений». Фестиваль объединяет на сцене музыкантов разных поколений, представителей российской исполнительской школы – от юных звёзд до всемирно известных музыкантов.

Фестиваль проходит в 22-х городах России, в его программе свыше 60 концертов, в которых принимают участие более 50 солистов и дирижёров. Объединение на одной сцене артистов разных поколений – от признанных мэтров до юных победителей престижных международных конкурсов, а также знакомство слушателей с новыми именами ярких и молодых представителей российской исполнительской школы – главные идеи фестиваля, которые стали органичным продолжением концертной и общественной деятельности художественного руководителя фестиваля, народного артиста России Дениса Мацуева.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в Мурманске Денис Мацуев даст три концерта на сцене областной филармонии в компании ведущих солистов академической сцены – Павла Милюкова, Полины Тхай, Семена Саломатникова и других исполнителей. Маэстро исполнит Первый концерт Шостаковича, а также представит программу, в котором, помимо Мацуева, примут участие Андрей Иванов, Александр Зингер, Борислав Струлев и Екатерина Мочалова. А 12 марта на сцене филармонии в рамках фестиваля состоится концерт лауреатов конкурса имени Рахманинова Александра Ключко и Арсения Тарасевича-Николаева. Прозвучат сочинения Бетховена, Рахманинова, Листа.

Проект реализуется при поддержке «Президентского фонда культурных инициатив».

Фото: https://gov-murman.ru