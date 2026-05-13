Исполнилось 6 лет преференциальному режиму ТОР «Столица Арктики»
Мурманск стал отправной точкой легендарного южноафриканского проекта о путешествиях «Voetspore»

Из Мурманска стартовала масштабная экспедиция по городам России в рамках программы о путешествиях «Voetspore». Медиапроект южноафриканского путешественника и продюсера Йоханнеса Баденхорста предполагает создание 13 документальных фильмов, которые познакомят с культурой, традициями, кухней, архитектурой и природой России. Программа будет транслироваться по южноафриканскому телевидению.

«Мы хотим узнать Россию через живое общение: встречаться с местными, пробовать их кухню, слушать их музыку и знакомиться с их памятниками. Тогда, мне кажется, мы сможем гораздо лучше понять, кто такие русские», - рассказал автор проекта, режиссер Йоханнес Баденхорст.

В Мурманске команда проекта посетила легендарный ледокол «Ленин» и мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Важным для группы событием стало участие в съёмке Парада Победы в городе-герое. Гости из ЮАР искренне поблагодарили за возможность отдать дань уважения ветеранам, почтить память павших и почувствовать себя частью огромной истории. Каждый участник съемочной группы также получил уникальный арктический сувенир «Паспорт Полярника» и памятные подарки.

Мурманск стал отправной точкой южноафриканского проекта. Пунктами маршрута экспедиции станут также Вологда, Владимир, Москва, Воронеж, Волгоград, Казань, Миасс, Уфа, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Горно-Алтайск, Иркутск, Чита, Якутск, Магадан. Общая протяжённость маршрута составит более 20 тысячи километров, а само путешествие продлится почти два месяца.

Международную экспедицию поддержал российский автомобильный завод «Урал», предоставивший автодом на базе шасси «Урал 5557», а также новый среднетоннажный грузовик с колесной формулой 4х4 «Урал-80». Грузовики станут не просто средством передвижения, но и мобильным домом для команды документалистов на всем протяжении пути.

Как отмечает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, программа о путешествиях «Voetspore» выходит с 2000 года. За это время было выпущено 18 серий по 13 одночасовых эпизодов. Команда посетила 41 страну на Африканском континенте, 12 стран Южной Америки, а также Индию и Мадагаскар.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567429/#&gid=1&pid=2

