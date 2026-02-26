Мурманск стал площадкой проведения одного из значимых событий рекламного рынка - конференции «СтратСессия»

В Мурманске при участии регионального Министерства туризма и предпринимательства прошла «СтратСессия» — ежегодная выездная конференция для лидеров рекламного рынка, которая проводится в разных регионах России.

Закрытое сообщество маркетологов «Digital Club» регулярно организует это мероприятие для 150 топ-менеджеров со стороны крупнейших рекламодателей, агентств и сервисов. Основа программы — «4К»: контент, кулуарность, культура и комьюнити. Участников ждало погружение в северный контекст: дегустация морепродуктов, локальные активности, охота за северным сиянием. А в центре — насыщенная эксклюзивная программа с групповыми дискуссиями и практическими форматами.

Сегодня традиционные подходы стремительно теряют актуальность — рынку нужны лидеры, способные сохранять энергию, смелость и устойчивость, прокладывать новые маршруты для себя, команды и бизнеса. В Мурманске открыто обсуждали личную устойчивость, трансформацию рынка, смену управленческих моделей, а также влияние AI на команды, процессы и роли.

Второй день деловой программы открыли министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор и куратор проекта «Курс на Север» Ирина Бринькова. Они представили туристический и инвестиционный потенциал региона, рассказали о ключевых проектах и возможностях для партнерства. Выступления получили высокие отзывы гостей конференции.

В один из дней для участников был организован благотворительный ужин-аукцион. Собранные средства были напрямую перечислены в мурманский благотворительный фонд «Добрый Мир», который помогает пожилым и одиноким людям — обеспечивает их горячим питанием в социальной столовой «Благодельня».

«Участники выставили на аукцион редкие и эксклюзивные вещи из личных коллекций, а также услуги своих компаний. Всего за два часа мы собрали и передали фонду около 1,2 млн рублей», — рассказал участник «СтратСессии» Денис Марфутин, эксперт в области электронной коммерции, маркетинга и digital-трансформации.

«Мурманская область — популярное направление для делового туризма. Мы рады, что ведущие маркетологи страны выбрали наш регион для проведения значимого для отрасли мероприятия. На «СтратСессии» мы презентовали потенциал региона и рассказали, почему Заполярье является флагманом развития Арктики. Уверена, это принесёт новые проекты и интеграции, а многие участники вернутся к нам уже в качестве туристов, а возможно — решат переехать. Мы также представили возможности программы развития кадрового потенциала «Курс на Север», — прокомментировала заместитель губернатора Александра Кондаурова.

Вице-губернатор подчеркнула готовность региона поддерживать крупные деловые мероприятия и поблагодарила участников «СтратСессии» за помощь мурманскому благотворительному фонду.

Наряду с деловой программой для гостей были организованы экскурсии и активности на ключевых туристических объектах региона.

Почему для проведения конференции был выбран именно Мурманск, рассказала лидер проекта «СтратСессия» Мария Высоцкая, управляющий директор «Red Digital»: «У нас было много вариантов — Псков, Якутск, Екатеринбург. В списке был и Мурманск, но именно он в итоге стал точкой сборки концепции. Решающим стал момент неожиданной логической сцепки. Её навеял фильм «Вечное сияние чистого разума» — идея чистого сияния разума очень зацепила. А в феврале в Мурманске — настоящее северное сияние. Всё совпало: мы — про ясность мышления, Мурманск — про сияние. Концептуальный мэтч случился сразу. И по всем параметрам, которые мы обсуждали с аудиторией, город идеально подошёл».

Фото (Юлия ВОРОНКИНА, «Digital Club»): https://gov-murman.ru/info/news/562853/#&gid=1&pid=3