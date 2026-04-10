Мурманск станет главной площадкой для обсуждения технологического развития промышленных проектов на Севере

16 апреля в деловом центре «Арктика» в Мурманске состоится конференция «Технологическое развитие промышленных проектов на Севере». В ней примут участие представители нефтегазовой, горнодобывающей, судостроительной отраслей, инжиниринговых и консалтинговых компаний.

Событие станет площадкой для обсуждения сотрудничества предприятий Мурманской области с экспертами из других регионов России, заинтересованных в обмене опытом. Также участники рассмотрят перспективы внедрения инновационных технологических решений на Севере. В ходе мероприятия есть возможность представить свои разработки в формате докладов и прямого диалога.

Мурманская область в силу выгодного географического расположения и наличия незамерзающего порта, способного принимать суда практически без ограничения водоизмещения, выступает весьма привлекательным регионом для размещения баз производственного обеспечения операторов проектов, а наличие развитой промышленности обеспечивает надежные поставки необходимого оборудования и металлоконструкций при реализации промышленных и энергетических проектов в Арктике.

К участию в конференции приглашены более 100 человек, представляющих крупнейшие российские и региональные промышленные компании, поставщиков и подрядчиков крупных промышленных проектов на Севере, а также научно-исследовательские институты, образовательные учреждения, представители законодательных и исполнительных органов власти.

Почётными гостями мероприятия станут участники региональной кадровой программы «Герои Севера», которые приступили к стажировкам в органах власти и на крупных предприятиях Мурманской области после образовательного модуля, посвященного технологическому суверенитету государства и цифровизации процессов регионального и муниципального управления.

