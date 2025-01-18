Мурманск станет первым городом региональных дней Всероссийского форума «Малая Родина – сила России»

24-25 января в Мурманске пройдёт «Региональный день», который откроет череду дискуссионных площадок в преддверии второго Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России» – одного из важнейших событий для всех муниципальных образований страны.

Форум пройдёт в апреле на территории Национального центра «Россия» в Москве. Организаторами форума выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации Президента Российской Федерации.

В преддверии главного мероприятия состоятся 16 региональных дней в 16 регионах страны. Они будут посвящены самым разным сферам жизнедеятельности муниципалитета: от комфортного жилья и взаимодействия с населением до вопросов экономики. Выбор тем обусловлен обозначенным в рамках проекта «Муниципальный диалог» проблем и задач, которые решают муниципалитеты.

«Для нас огромная честь первыми принимать всероссийский форум «Малая Родина – сила России» и вместе с коллегами искать пути сохранения природы в условиях динамичного промышленного развития. Мы с особой ответственностью подходим к теме экологии. Это направление отражено в стратегическом плане развития Мурманской области «На Севере – жить». Ведь здесь соседствуют мощный промышленный потенциал – более 60 крупных месторождений, атомный ледокольный флот и круглогодичная навигация – и хрупкие арктические экосистемы. Именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить баланс, обеспечивая рост экономики и бережное отношение к северной природе. Кроме того, развитие Северного морского пути также требует ещё более пристального внимания к экологии и консолидации усилий всех субъектов, вовлечённых в эту магистраль», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В Региональных днях форума примут участие около 8 тысяч представителей муниципальных образований. Работа в регионах будет транслироваться на сайте форума. За это время 2,5 миллиона сотрудников администраций муниципалитетов и муниципальных учреждений получат опыт и знания по решению актуальных задач.

Наиболее перспективные управленческие решения будут учтены при формировании программы II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России», а также совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления.

Темой первого «Регионального дня» в Мурманской области станет «Экомуниципалитет». Участники обсудят современные вызовы, связанные с экологией, переработкой и утилизацией мусора, предотвращением лесных пожаров, наводнений, расчисткой озер и русел рек, культурой землепользования. Главная цель первого регионального дня – объединить усилия муниципалитетов в построении экологически осознанного общества и продемонстрировать, что даже маленькие населенные пункты играют большую роль в развитии всей России.

«В этом году форум «Малая Родина – сила России» откроет свои двери второй раз. И региональные дни форума, которые пройдут в 16 регионах, безусловно, являются его особенностью. Это дополнительная возможность представителям муниципалитетов обсудить вопросы, касающиеся самых разных тем и проблем, волнующих жителей, найти пути их решения. Именно муниципальное сообщество ежедневно отвечает на оперативные запросы наших граждан, и такие встречи в рамках форума способствуют обмену опытом, успешными практиками, поиску наиболее эффективных решений», – заявил заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

«Мы даём старт новому этапу муниципального диалога, итогом которого станет Совет при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления. В основу 16 региональных повесток легли вопросы, которые ранее поднимались в рамках проекта «Муниципальный диалог» с главами муниципалитетов и их командами. Тема экологии, которую мы обсуждаем, это не только утилизация и переработка мусора, но и лесные пожары, и экосистема, и экологическое просвещение. Для нас важно рассмотреть эту важную для муниципалитетов тему в деталях и проработать варианты решения задач, которые ставят перед нами граждане», – отметила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Выработанные в ходе деловой программы резолюции и итоги будут представлены в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России» в Москве в апреле 2025 года.

Проведение «Региональных дней», помимо Мурманской области, запланировано с января по апрель 2025 года в Республике Татарстан (тема «Комфортная среда для жизни»), Новгородской области (тема «Взаимодействие с населением»), Красноярском крае (тема «Транспорт и дорожная деятельность»), Москва (тема «Контроль и надзор»), Чеченской Республике (тема «Комфортное жилье»), Ростовской области (тема «Безопасность и защита»), Калининградской области (тема «Экономика муниципалитета»), Ивановской области (тема «Воспитание новых поколений»), Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (тема «Наследие»), Тульской области (тема «Здоровый и активный образ жизни»), Ямало-Ненецком автономном округе (тема «Финансы и бюджет»), Нижегородской области (тема «Профессиональный муниципалитет»), Калужской области (тема «Устойчивое развитие территорий»), Амурской области (тема «Международные отношения»), Сахалинской области (тема «Цифровизация муниципального управления»).

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, первый Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России» прошёл 15-16 января 2024 года в Москве. Он проводился по поручению Президента РФ Владимира Путина и собрал на своей площадке 7,5 тыс. представителей муниципалитетов со всей страны. Организатор форума – Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/