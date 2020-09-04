Мурманск станет площадкой для пилотного проекта по созданию быстровозводимой велоинфраструктуры

В рамках первого заполярного #URBANSPRINT, который прошел 2 и 3 сентября в Мурманске, презентовано руководство по созданию быстровозводимой велоинфраструктуры на период пандемии и преодоления ее последствий.

«В Мурманске катастрофически не хватает велоинфраструктуры. Первый этап уже пройден – запущен прокат «Велобайк» в столице Заполярья. Нашей следующей целью является грамотно спланированная сеть велодорожек и велопарковок, – подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова. – Велотранспорт – это хорошая альтернатива автомобилю, ведь сейчас, в период пандемии, народ, опасаясь заразиться инфекцией, предпочитает именно личный транспорт, нежели общественный. Чтобы не допустить взрывной рост автомобилепользования, мы делаем большой шаг в сторону развития велоинфраструктуры в областном центре».

Важно отметить, что в представленном руководстве по созданию быстровозводимой велоинфраструктуры отдельное внимание уделено планированию участков велосипедных маршрутов на примере российской типологии улично-дорожной сети и с учетом морфологии российских городов. Также документ содержит информацию и о создании инфраструктуры для стоянки и хранения велосипедов.

«Мы благодарны коллегам, которые помогли нам положить начало созданию микротранспортной инфраструктуры, – отметил министр градостроительства и благоустройства Михаил Кудряшов. – Как точно заметили федеральные коллеги, городская мобильность во всем мире сейчас становится совершенно иной, а города ускорили планы по велосипедизации. Абсолютно согласен, что обновляющаяся система микротранспортной инфраструктуры изменит нашу жизнь в лучшую сторону и станет возможностью начать становиться здоровее и людям, и планете. Работы впереди много, сначала проверим эффективность наработок на временных решениях в будущем году».

Руководство содержит информацию о конкретных шагах по планированию сети велосипедных маршрутов в городах, включая определение направлений, особенности трассирования велосипедных маршрутов и детальную последовательность действий муниципалитета, включая постановку задач и организацию межведомственного взаимодействия. По словам программного директора Центра городских компетенций АСИ Александра Красавцева, это позволит перейти к реализации всех решений уже через 2 месяца после старта. Александр Красавцев отметил, что в целом быстровозводимая велосипедная инфраструктура позволяет при минимальных затратах бюджета создать условия для тестирования обустройства веломаршрутов и гибкого подхода к меняющемуся городскому пространству.

В рамках первого заполярного #URBANSPRINT также прошли лекции, натурные исследования и экспертные обсуждения всех аспектов создания велоинфраструктуры столицы Заполярья. Федеральные эксперты в области развития велодвижения совместно с горожанами протестировали несколько маршрутов столицы Заполярья. Ранее на платформе 100gorodov был проведен опрос среди жителей Мурманска, которые поделились информацией о состоянии велоинфраструтктуры в городе. Итоги опроса послужили двигателем к созданию двух веломаршрутов по центральной части города.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, Центр городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) создан в июле 2018 года. Структура занимается акселерацией проектов городского развития на территории России, а также выявлением передовых практик, имеющих потенциал к масштабированию. Центр реализует программу «100 городских лидеров», в целевом отборе которой приняли участие заявки из более 200 населенных пунктов с общей численностью 58,5 млн человек, что составляет почти 40% населения России. В разработке проектов на крауд-платформе программы 100gorodov.ru приняли участие 647 городов из 82 регионов РФ.