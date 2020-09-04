5 сентября в Мурманске состоится акция «Зелёный рекорд»Кольскую набережную украсит скульптура кита
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)04.09.20 11:45

Мурманск станет площадкой для пилотного проекта по созданию быстровозводимой велоинфраструктуры

В рамках первого заполярного #URBANSPRINT, который прошел 2 и 3 сентября в Мурманске, презентовано руководство по созданию быстровозводимой велоинфраструктуры на период пандемии и преодоления ее последствий.

«В Мурманске катастрофически не хватает велоинфраструктуры. Первый этап уже пройден – запущен прокат «Велобайк» в столице Заполярья. Нашей следующей целью является грамотно спланированная сеть велодорожек и велопарковок, – подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова. – Велотранспорт – это хорошая альтернатива автомобилю, ведь сейчас, в период пандемии, народ, опасаясь заразиться инфекцией, предпочитает именно личный транспорт, нежели общественный. Чтобы не допустить взрывной рост автомобилепользования, мы делаем большой шаг в сторону развития велоинфраструктуры в областном центре».

Важно отметить, что в представленном руководстве по созданию быстровозводимой велоинфраструктуры отдельное внимание уделено планированию участков велосипедных маршрутов на примере российской типологии улично-дорожной сети и с учетом морфологии российских городов. Также документ содержит информацию и о создании инфраструктуры для стоянки и хранения велосипедов.

«Мы благодарны коллегам, которые помогли нам положить начало созданию микротранспортной инфраструктуры, – отметил министр градостроительства и благоустройства Михаил Кудряшов. – Как точно заметили федеральные коллеги, городская мобильность во всем мире сейчас становится совершенно иной, а города ускорили планы по велосипедизации. Абсолютно согласен, что обновляющаяся система микротранспортной инфраструктуры изменит нашу жизнь в лучшую сторону и станет возможностью начать становиться здоровее и людям, и планете. Работы впереди много, сначала проверим эффективность наработок на временных решениях в будущем году».

Руководство содержит информацию о конкретных шагах по планированию сети велосипедных маршрутов в городах, включая определение направлений, особенности трассирования велосипедных маршрутов и детальную последовательность действий муниципалитета, включая постановку задач и организацию межведомственного взаимодействия. По словам программного директора Центра городских компетенций АСИ Александра Красавцева, это позволит перейти к реализации всех решений уже через 2 месяца после старта. Александр Красавцев отметил, что в целом быстровозводимая велосипедная инфраструктура позволяет при минимальных затратах бюджета создать условия для тестирования обустройства веломаршрутов и гибкого подхода к меняющемуся городскому пространству.

В рамках первого заполярного #URBANSPRINT также прошли лекции, натурные исследования и экспертные обсуждения всех аспектов создания велоинфраструктуры столицы Заполярья. Федеральные эксперты в области развития велодвижения совместно с горожанами протестировали несколько маршрутов столицы Заполярья. Ранее на платформе 100gorodov был проведен опрос среди жителей Мурманска, которые поделились информацией о состоянии велоинфраструтктуры в городе. Итоги опроса послужили двигателем к созданию двух веломаршрутов по центральной части города.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, Центр городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) создан в июле 2018 года. Структура занимается акселерацией проектов городского развития на территории России, а также выявлением передовых практик, имеющих потенциал к масштабированию. Центр реализует программу «100 городских лидеров», в целевом отборе которой приняли участие заявки из более 200 населенных пунктов с общей численностью 58,5 млн человек, что составляет почти 40% населения России. В разработке проектов на крауд-платформе программы 100gorodov.ru приняли участие 647 городов из 82 регионов РФ.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Без увеличения роли государства в процессе производства судового оборудования не обойтись – эксперт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Ирина
03.09.20 18:05
Сначала сажают, потом вырубают и опять сажают, чтобы потом вырубить.Бесполезный труд
Комментарий к новости:5 сентября в Мурманске состоится акция «Зелёный рекорд»
Павел Александрович
03.09.20 11:10
Уточняйте пожалуйста информацию, прежде чем давать комментарий. Уголовное дело, где Глек Р.Е. Является потерпевшим, относится не к небольшой тяжести, а СРЕДНЕЙ(ч.2 ст.112 УК РФ) и сроки давности по не
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Что надо знать, если ты потерпевший?
Varseniy
02.09.20 17:45
Молодцы! Ещё одна достопримечательность будет у нас. Лишь бы хвост вандалы не отбили.
Комментарий к новости:Кольскую набережную украсит скульптура кита
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире13:30«Международные новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Доходы населения в Мурманской области в первом полугодии выросли на 2%-PRO Валюту (16+)Рубль продолжает падение на фоне дешевеющей нефти-PRO Энергетику (18+)Выпускники лучших вузов страны выбирают работу на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)Периоды работы в медицинских организациях при работе с пациентами с COVID-19 будут рассчитываться как «день за два»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 672 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика