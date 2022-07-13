Мурманск станет площадкой III Всероссийского форума «Умный город: Новые вызовы»

III Всероссийский форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город: Новые вызовы» пройдёт 14-16 июля в Мурманске. Организаторами мероприятия выступают Минстрой и Минцифры России, а также правительство Мурманской области.

Главная цель форума – прямой диалог бизнеса и власти, вовлечение молодежи в решение вопросов местного развития.

Форум обещает стать главным событием года в развитии и цифровой трансформации городов. В нём примут участие представители правительства Российской Федерации, государственных корпораций, ведущих компаний цифровой экономики и предприятий строительной отрасли.

В рамках мероприятия также состоится I Всероссийский молодежный форум «Умный город: Наше будущее – Новые лица». Участников ждёт насыщенная программа: экспертные и стратегические сессии на различные тематики, практикумы, кибер-игры и хакатон.

Более подробную информацию можно найти по ссылке.