«Большой Вудъявр» продолжает традицию лидерстваТри редкие книги по истории Кольского Заполярья вернулись в фонд областной научной библиотеки после профессиональной реставрации
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.11.25 10:15

Мурманск станет постоянной площадкой проведения Международного арктического форума «Арктика – территория диалога»

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Это решение – продолжение успешного опыта организации мероприятия в 2025 году.

«Это огромный шаг и большая оценка нашей совместной работы. В этом году мы провели форум под девизом «На Севере – Жить!», и именно тогда Президент назвал Мурманск столицей русской Арктики. Теперь закрепляем этот статус. Форум — это рабочая площадка, где вместе с федеральными коллегами мы решаем реальные задачи: от экономики и технологий до логистики и развития Севморпути. А постоянное проведение форума в Мурманске означает: ключевые решения по развитию Арктики будут приниматься здесь, у нас», – прокомментировал решение правительства РФ губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Мурманск – начальная точка Северного морского пути, важная стратегическая территория для развития российской Арктики. В этом году здесь успешно прошел Международный арктический форум – около 1,3 тысячи участников и представителей СМИ из 21 страны, порядка 230 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 110 компаний. Мы видим, как интерес к обсуждению арктической повестки растёт. Наша страна настроена на взаимовыгодное сотрудничество со всеми заинтересованными странами и открыта для международного сотрудничества. Уверен, Международный арктический форум и дальше будет значимой площадкой для обсуждения актуальных проблем арктической повестки», – подчеркнул заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Оргкомитета по подготовке и проведению Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» Юрий Трутнев.

«Мурманск – арктические ворота России. Проведение Международного арктического форума в регионе символизирует не только развитие ключевых арктических проектов, но и важность крупнейшей в мире экономической зоны с единым набором налоговых и административных преференций. Арктика формирует около 6% ВВП России и примерно 10% общего объёма экспорта за счёт ресурсов региона. Она играет ключевую роль в формировании торговых цепочек через Северный морской путь и обеспечивает обороноспособность страны. Проведение форума поддержит интенсивное развитие инфраструктуры, инноваций и новых экономических возможностей Арктического региона, что будет иметь мультипликативный эффект для всей страны», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» Антон Кобяков.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, на МАФ-2025 глава государства объявил о комплексе принципиальных решений, направленных на развитие Заполярья: увеличение мощностей Мурманского транспортного узла не менее чем втрое в ближайшие годы, завершение газификации Мурманской области до 2030 года, продление программы реновации военных гарнизонов и ЗАТО в Арктике до 2030 года с ежегодным финансированием не менее 10 миллиардов рублей. Северный морской путь определен как ключевой участок Трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока. Программа «Доступное арендное жильё» расширена на опорные населённые пункты Арктики. Предусмотрено создание специальных механизмов финансирования медицинской помощи и проектов городской среды в Арктике.

Все эти решения были детально проработаны в рамках комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» под председательством Андрея Чибиса.

МАФ является ключевой международной площадкой для обсуждения социально-экономического развития Арктического региона, привлечения инвестиций и установления международного сотрудничества. Организатор форума – Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.

Выбор Мурманска в качестве постоянной площадки форума обусловлен совокупностью факторов. Город-герой является крупнейшим в мире городом за полярным кругом, местом базирования единственного в мире атомного ледокольного флота и Северного флота. Порт Мурманск – единственный незамерзающий порт русской Арктики и лидер по грузообороту среди портов арктического бассейна, ключевые ворота Трансарктического транспортного коридора.

Мурманская область является лидером по привлечению инвестиций резидентами АЗРФ среди арктических регионов. На территории области создана первая в Арктической зоне Российской Федерации территория опережающего развития «Столица Арктики». Регион принимает треть всего туристического потока в русскую Арктику.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557087/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире14:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Деньгами нас манит Москва: лучшие вакансии ноября 2025 года-PRO Валюту (16+)Курс доллара США поднимается по отношению к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС подвели итоги ремонтной кампании 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»