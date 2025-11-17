Мурманск станет постоянной площадкой проведения Международного арктического форума «Арктика – территория диалога»

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Это решение – продолжение успешного опыта организации мероприятия в 2025 году.

«Это огромный шаг и большая оценка нашей совместной работы. В этом году мы провели форум под девизом «На Севере – Жить!», и именно тогда Президент назвал Мурманск столицей русской Арктики. Теперь закрепляем этот статус. Форум — это рабочая площадка, где вместе с федеральными коллегами мы решаем реальные задачи: от экономики и технологий до логистики и развития Севморпути. А постоянное проведение форума в Мурманске означает: ключевые решения по развитию Арктики будут приниматься здесь, у нас», – прокомментировал решение правительства РФ губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Мурманск – начальная точка Северного морского пути, важная стратегическая территория для развития российской Арктики. В этом году здесь успешно прошел Международный арктический форум – около 1,3 тысячи участников и представителей СМИ из 21 страны, порядка 230 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 110 компаний. Мы видим, как интерес к обсуждению арктической повестки растёт. Наша страна настроена на взаимовыгодное сотрудничество со всеми заинтересованными странами и открыта для международного сотрудничества. Уверен, Международный арктический форум и дальше будет значимой площадкой для обсуждения актуальных проблем арктической повестки», – подчеркнул заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Оргкомитета по подготовке и проведению Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» Юрий Трутнев.

«Мурманск – арктические ворота России. Проведение Международного арктического форума в регионе символизирует не только развитие ключевых арктических проектов, но и важность крупнейшей в мире экономической зоны с единым набором налоговых и административных преференций. Арктика формирует около 6% ВВП России и примерно 10% общего объёма экспорта за счёт ресурсов региона. Она играет ключевую роль в формировании торговых цепочек через Северный морской путь и обеспечивает обороноспособность страны. Проведение форума поддержит интенсивное развитие инфраструктуры, инноваций и новых экономических возможностей Арктического региона, что будет иметь мультипликативный эффект для всей страны», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» Антон Кобяков.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, на МАФ-2025 глава государства объявил о комплексе принципиальных решений, направленных на развитие Заполярья: увеличение мощностей Мурманского транспортного узла не менее чем втрое в ближайшие годы, завершение газификации Мурманской области до 2030 года, продление программы реновации военных гарнизонов и ЗАТО в Арктике до 2030 года с ежегодным финансированием не менее 10 миллиардов рублей. Северный морской путь определен как ключевой участок Трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока. Программа «Доступное арендное жильё» расширена на опорные населённые пункты Арктики. Предусмотрено создание специальных механизмов финансирования медицинской помощи и проектов городской среды в Арктике.

Все эти решения были детально проработаны в рамках комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» под председательством Андрея Чибиса.

МАФ является ключевой международной площадкой для обсуждения социально-экономического развития Арктического региона, привлечения инвестиций и установления международного сотрудничества. Организатор форума – Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.

Выбор Мурманска в качестве постоянной площадки форума обусловлен совокупностью факторов. Город-герой является крупнейшим в мире городом за полярным кругом, местом базирования единственного в мире атомного ледокольного флота и Северного флота. Порт Мурманск – единственный незамерзающий порт русской Арктики и лидер по грузообороту среди портов арктического бассейна, ключевые ворота Трансарктического транспортного коридора.

Мурманская область является лидером по привлечению инвестиций резидентами АЗРФ среди арктических регионов. На территории области создана первая в Арктической зоне Российской Федерации территория опережающего развития «Столица Арктики». Регион принимает треть всего туристического потока в русскую Арктику.

