22 мая в 10.00 в Мурманске стартует общегородской субботник22 мая в Мурманске вводятся ограничения движения автотранспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)21.05.21 11:30

Мурманск станет самым комфортным и модным арктическим городом

Контролировать реализацию комплексной программы благоустройства областного центра «Наш Мурманск» будут общественники и неравнодушные жители столицы Кольского Заполярья. Об этом стало известно сегодня во время очередного общественного обсуждения программы, воплощение которой в жизнь начнется уже в предстоящие летние месяцы. Возглавил инициативную группу глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

Напомним, комплексную программу благоустройства областного центра «Наш Мурманск» разработало региональное министерство градостроитель­ства и благоустройства, и она включает целый ряд работ, в том числе: единый дизайн-код, общий световой план города с подсветкой зданий и объектов, формирование единой системы озеленения «Зеленый каркас», создание комфортных условий в жилых кварталах, внедрение в городскую среду наряду с большими общественными пространствами мини-зон отдыха – парклетов и ряд иных мероприятий.

Концепцию грядущих изменений в облике города в конце апреля презентовал губернатор Андрей Чибис.

Группа мониторинга будет следить за тем, чтобы проекты, вошедшие в стратегический план преображения Мурманска, были реализова­ны качественно и в срок. Все запланированные мероприятия  должны быть воплощены максимально близко к задуманному.

- При формировании комфортной городской среды нужно обязательно помнить, что эта среда должна быть еще и доступной абсолютно для каждого жителя Мурманска, – подчеркнула вошедшая в состав инициативной группы председатель Совета мурманской общественной организации детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана» Оксана Кошевич. – Мы с радостью как общественники присоединимся к реализации программы благоустройства «Наш Мурманск». Важно, чтобы наше взаимодействие с городом, областью, проектировщиками и подрядчиками строилось не с позиций жесткого контроля. Мы должны наладить по-настоящему доброе и продуктивное сотрудничеством.

О своей готовности присоединиться к инициативной группе сообщил и главный врач Мурманской поликлиники №2 Константин Биджоев:

- Темой урбанистики я увлекаюсь очень давно, - рассказал врач. – Меня очень радует, что дизайн-код Мурманска будет разрабатывать известнейший российский дизайнер Артемий Лебедев. Что касается практической реализации программы, меня как отца маленьких детей очень волнует, например, недостаток детских площадок и спортивных комплексов. Нужно вернуть детям их право проводить время во дворах, на площадках.

- Без помощи мурманчан программу преображения города реализовать невозможно. И я очень хочу, чтобы все понимали, «Наш Мурманск» – не для чиновников и депутатов. Он для людей, во имя которых мы с вами работаем – для мурманчан, – подчеркнул Евгений Никора. – Я хочу, чтобы каждый житель города, например, выходя из дома, сразу попадал на красивую современную улицу или по ровной освещенной дороге мог с удовольствием прогуляться до теплой остановки общественного транспорта. Чтобы в шаговой доступности были зоны отдыха и видовые площадки. Чтобы пространство вокруг радовало и создавало настроение. Задача программы – сделать жизнь северян более комфортной, а город – самым удобным и модным во всем арктическом регионе.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)14+ - кем хотят работать подростки, живущие в Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
-

Последние комментарии

Григорий
19.05.21 11:27
это же какую память надо иметь, чтоб запомнить все, что нажито непосильным трудом! Трудно все-таки быть народным избранником. ну, а воспитанникам кадетской школы, с их неокрепшими умами, можно только
Комментарий к новости:Почему собственность за рубежом пагубно сказывается на семейных узах в семьях депутатов горсовет?
Гриша
19.05.21 09:17
Патриотка вы наша разговорчивая, не понимаете, что законы писаны не только для простых людей. Местные власти, депутаты тоже обязаны их соблюдать. За вас переживаю: водные процедуры решили все-таки д
Комментарий к новости:Почему собственность за рубежом пагубно сказывается на семейных узах в семьях депутатов горсовет?
Марина
18.05.21 19:05
Мурманчане! Может, кто знает вожатых или пионеров из бывшего лагеря от Мурманского тралового флота, который располагался в Бологовском районе Тверской области (иногда его называли Березайка или Ободо
Комментарий к новости:«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире13:45«Международные новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Штрафы с автовладельцев за нарушения ПДД планируют списывать автоматом - Минюст-PRO Валюту (16+)Рубль начал символическое снижение относительно доллара и евро-PRO Энергетику (18+)В числе первоочередных задач энергетиков – модернизация материально-технической базы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 мая-PRO Нефть и газ (18+)Уровень газификации в Мурманской области один из самых низких в России-PRO Законы (18+)С 1 сентября в России вступят в силу новые ветеринарные правила для аквакультурных хозяйств
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика