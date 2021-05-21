Мурманск станет самым комфортным и модным арктическим городом

Контролировать реализацию комплексной программы благоустройства областного центра «Наш Мурманск» будут общественники и неравнодушные жители столицы Кольского Заполярья. Об этом стало известно сегодня во время очередного общественного обсуждения программы, воплощение которой в жизнь начнется уже в предстоящие летние месяцы. Возглавил инициативную группу глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

Напомним, комплексную программу благоустройства областного центра «Наш Мурманск» разработало региональное министерство градостроитель­ства и благоустройства, и она включает целый ряд работ, в том числе: единый дизайн-код, общий световой план города с подсветкой зданий и объектов, формирование единой системы озеленения «Зеленый каркас», создание комфортных условий в жилых кварталах, внедрение в городскую среду наряду с большими общественными пространствами мини-зон отдыха – парклетов и ряд иных мероприятий.

Концепцию грядущих изменений в облике города в конце апреля презентовал губернатор Андрей Чибис.

Группа мониторинга будет следить за тем, чтобы проекты, вошедшие в стратегический план преображения Мурманска, были реализова­ны качественно и в срок. Все запланированные мероприятия должны быть воплощены максимально близко к задуманному.

- При формировании комфортной городской среды нужно обязательно помнить, что эта среда должна быть еще и доступной абсолютно для каждого жителя Мурманска, – подчеркнула вошедшая в состав инициативной группы председатель Совета мурманской общественной организации детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана» Оксана Кошевич. – Мы с радостью как общественники присоединимся к реализации программы благоустройства «Наш Мурманск». Важно, чтобы наше взаимодействие с городом, областью, проектировщиками и подрядчиками строилось не с позиций жесткого контроля. Мы должны наладить по-настоящему доброе и продуктивное сотрудничеством.

О своей готовности присоединиться к инициативной группе сообщил и главный врач Мурманской поликлиники №2 Константин Биджоев:

- Темой урбанистики я увлекаюсь очень давно, - рассказал врач. – Меня очень радует, что дизайн-код Мурманска будет разрабатывать известнейший российский дизайнер Артемий Лебедев. Что касается практической реализации программы, меня как отца маленьких детей очень волнует, например, недостаток детских площадок и спортивных комплексов. Нужно вернуть детям их право проводить время во дворах, на площадках.

- Без помощи мурманчан программу преображения города реализовать невозможно. И я очень хочу, чтобы все понимали, «Наш Мурманск» – не для чиновников и депутатов. Он для людей, во имя которых мы с вами работаем – для мурманчан, – подчеркнул Евгений Никора. – Я хочу, чтобы каждый житель города, например, выходя из дома, сразу попадал на красивую современную улицу или по ровной освещенной дороге мог с удовольствием прогуляться до теплой остановки общественного транспорта. Чтобы в шаговой доступности были зоны отдыха и видовые площадки. Чтобы пространство вокруг радовало и создавало настроение. Задача программы – сделать жизнь северян более комфортной, а город – самым удобным и модным во всем арктическом регионе.