Мурманск тоже упоминается в топе городов для командировок мечты

Санкт-Петербург является лидером по привлекательности для командировок: в северную столицу хотят поехать по работе 15% россиян. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, чья работа предполагает возможность командировок.

На втором месте — Москва с 12% голосов опрошенных. Третье место поделили Калининград, Владивосток и Сочи (по 4% респондентов).

Служебная поездка в Казань привлекает 3% россиян. По 2% голосов набрали Краснодар и Севастополь. Каждому шестому всё равно, куда ехать: «Без разницы»; «Мне нравится путешествовать, пусть и с рабочими целями»; «В любой, куда пошлют. Это же не отдых, а работа».

Санкт-Петербург и Москва — в приоритете как у мужчин, так и у женщин, но все же россиянки называли обе столицы в качестве желанных городов для командировок активнее (17 и 16% против 14 и 11% в ответах мужчин). Женщинам кажутся более привлекательными Калининград, Сочи и Новосибирск, а в ответах мужчин — большее разнообразие городов во всех регионах страны: от Архангельска до Севастополя, от Пскова до Петропавловска-Камчатского. Мурманск оказался на 22 месте большого перечня после таких городов, как Южно-Сахалинск, Челябинск, Магадан…

Желание нанести деловой визит в столицы сейчас выше, чем 2 года назад, а в региональные центры россияне мечтают поехать в командировки чуть реже, чем в 2023-ем. Все больше согласных ехать по работе в любой населённый пункт — куда направит производственная необходимость.

Время проведения опроса: 4—20 ноября 2025 года.