Мурманск весело прощается с последним воскресеньем лета

В Мурманске в это воскресенье, 28 августа, в сквере на улице Ленинградской пройдет городской уличный праздник «Последнее воскресенье лета». Программа начнётся в 11 часов с турнира по стритболу.

В 12.00 в сквере откроются интерактивные молодёжные площадки и фримаркет.

Позже, в 15.30, гости праздника смогут увидеть парадное шествие уличного оркестра, колонна пройдёт по лице Ленинградской до сквера.

Завершится программа праздничным концертом – с 16 до 19 часов на сцене перед мурманчанами выступят творческие коллективы города Мурманска, сообщает администрация областного центра.