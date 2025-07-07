Мурманск входит в топ-5 благоприятных населённых пунктов с непростым климатом

Сегодня одной из тем оперативного совещания стало благоустройство в Мурманске и в Мурманской области в рамках нацпроектов, плана «На Севере — жить!» и программы «На Севере — твой проект».

Губернатор Андрей Чибис рассказал, что в областном центре продолжаются работы по преображению исторического центра. В активной фазе благоустройство площади Пять Углов. Рабочие и техника выходят на объект ежедневно. Продолжаются работы и на улице Ленинградской, которая станет пешеходной, там же будет создано общественное пространство для комфортного отдыха северян всех возрастов.

Глава региона отметил, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» благоустроят городской парк в Североморске, отдельно подчеркнув, что создание комфортных условий в ЗАТО и гарнизонах – важная и ответственная задача.

Продолжается реализация проектов по благоустройству второго этапа Поморской набережной в Коле, а также городского парка Бровцева в Мончегорске, улицы Строителей в Полярных Зорях и фрагмента улицы Ленина в Ковдоре. Работы ведутся благодаря Всероссийскому конкурс создания лучших проектов городской среды.

«Напомню, что 12 июня также завершилось Всероссийское голосование по выбору общественных территорий для реализации проектов по благоустройству в 2026 году, в котором приняли участие свыше 65 тысяч человек. Территории будут благоустроены в семи муниципалитетах, которые являются опорными населёнными пунктами. Также планируется установить архитектурно-художественную подсветку на 34 домах в Мурманске за счет областного бюджета, а также в Мончегорске, Североморске и Печенгском округе за внебюджетные средства», — сказал Андрей Чибис.

Кроме того, в Мурманске будут обновлены и созданы муралы в рамках фестиваля «Рост». Новой локацией станет морской вокзал, где уже сейчас проходит множество разнообразных мероприятий. Губернатор отметил, что это место становится точкой притяжения как для северян, так и для гостей города.

Отдельно Андрей Чибис остановился на ходе реализации программы «На Севере – твой проект», подчеркнув, что она пользуется особой популярностью у жителей и дает возможность стать частью преображения Кольского Заполярья. За 6 лет было реализовано 382 проекта, в этом году воплотят в жизнь еще 66 инициатив в 34 населенных пунктах: от ремонта территорий образовательных учреждений до благоустройства общественных пространств.

В ходе еженедельного оперативного совещания Андрей Чибис сообщил, что Кольское Заполярье меняется, это отмечают и на федеральном уровне: столица русской Арктики, город-герой Мурманск входит в топ-10 городов России с самым высоким качеством жизни, в топ-5 благоприятных населённых пунктов с непростым климатом, а Мурманская область занимает первое место по АЗРФ и 14-е в России, по оценке качества городской среды. Губернатор отметил — самое главное, чтобы позитивные изменения отмечали люди и поручил чётко соблюдать все графики, чтобы уложиться в короткий летний сезон.

Подробнее о ходе работ рассказала министр градостроительства и благоустройства Элина Парамонова.