Мурманск вместе со всей страной принял участие в VIII Всероссийском полумарафоне «Забег.РФ»

Традиционно площадкой проведения мероприятия выступила Долина Уюта. Соревнования проходили на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км и 1 км. В зависимости от дистанции принять участие в забеге могли участники различных возрастных категорий. Стать частью спортивного праздника решили почти 500 участников.

Дистанцию 21,1 км быстрее всех преодолели Евгения Прошина, Михаил Рыбаков, Нина Ильина, Денис Фёдоров, Виктория Овчинникова, Владимир Пакета, Олег Чагин. Абсолютными чемпионами стали Михаил Рыбаков и Евгения Прошина.

На дистанции 10 км победу одержали Алина Балякина, Александр Филонов, Анна Верещагина, Алексей Данилов, Михаил Левашкин, Юрий Матковский. Абсолютными чемпионами стали Алексей Данилов и Алина Балякина.

На дистанции 5 км первое место завоевали Татьяна Чернова, Кирилл Малкин, Олеся Тихонова, Сергей Ледовской, Ольга Шевцова, Максим Цибарёв, Наталья Степанова, Дмитрий Савинов, Олег Влесков, Владимир Налпенко. Абсолютными чемпионами стали Олеся Тихонова и Сергей Ледовской.

Первыми прошли дистанцию в 1 км Екатерина Константинова, Владислав Лавриненко, Ирина Верещагина, Никита Стрельцов, Елизавета Цибарёва, Илья Бодухин, Дина Дуржнева, Максим Цибарёв.

Как сообщает региональное Министерство спорта, «Забег.РФ» – самый крупный полумарафон с синхронным стартом, проводимый от Калининграда до Камчатки. В Мурманской области мероприятие впервые состоялось в 2021 году. В этом году Кольское Заполярье в четвёртый раз присоединилось к масштабному событию.

Фото: https://gov-murman.ru