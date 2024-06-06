Мурманск вновь станет площадкой для проведения заседания Секции арктических музеев Союза музеев России

В следующем году Мурманск вновь примет заседание Секции арктических музеев Союза музеев России.

Объединение было основано Российским этнографическим музеем два года назад, в числе участников – более 20 музеев арктических регионов, включая учреждения Кольского Заполярья. Эта организация призвана содействовать развитию музеев, сохраняющих наследие российской Арктики, а также способствовать реализации совместных межмузейных проектов. Заседания секции проходят на базе учреждений разных регионов АЗРФ и посвящены отдельным аспектам развития отрасли – например, роли музея в развитии туризма, сохранению исторического наследия Арктики, повышению квалификации музейных работников.

Столица Кольского Заполярья несколько раз становилась площадкой мероприятий секции. В 2022 году на базе краеведческого музея проводилась стратегическая сессия, посвящённая актуальным вопросам отрасли, одно из заседаний секции проводилось в рамках первых в регионе федеральных «Музейных маршрутов», эксперты секции также принимали участие в конференции «АДИТ» в 2023 году.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в рамках календаря совместных выставок секции арктических музеев в Мурманском областном краеведческом музее до конца августа работает экспозиция «Арктика: от падения до взлёта», в которой представлено более 120 предметов из фондов Государственного исторического музея, Московской государственной картинной галереи народного художника СССР Ильи Глазунова, Кунсткамеры и Камчатского краевого объединённого музея.

Фото: https://gov-murman.ru