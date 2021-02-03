Объём грузоперевозок по Севморпути в январе вырос на 8,3%Ещё 10 социальных услуг стали доступны северянам в электронном виде
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)03.02.21 14:45

Мурманск вошёл в десятку городов для проведения образовательной программы «Городские практики» в 2021 году

Мурманск выбран в качестве одного из десяти городов России для проведения краткосрочной образовательной программы «Городские практики» в 2021 году. Эта платформа является частью программы Архитекторы.рф и проводится Фондом ДОМ.РФ в стратегическом партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» при поддержке Правительства Российской Федерации и Минстроя России.

В рамках мероприятий в столицу Кольского Заполярья приедут лучшие спикеры в области архитектуры, дизайна, урбанистики, градостроительства и медиа. Предполагаемое время проведения форума – с 21 июня по 3 июля 2021 года. Инициатор мероприятия в Мурманске – региональное Министерство градостроительства и благоустройства.

«Городские практики» – это серия просветительских мероприятий для региональных специалистов, которые работают с городской средой – представителей власти, девелоперов, архитекторов, проектировщиков и других специалистов отрасли. Планируется, что публичные мероприятия будут открыты для всех горожан.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в 2021 году «Городские практики» пройдут в 10 городах России. Участники смогут посетить семинары и лекции, посвященные вопросам городского развития. Познакомиться с лучшими отечественными и мировыми практиками, решить практические кейсы. Перед местными специалистами выступят ведущие сотрудники КБ «Стрелка», выпускники программы «Архитекторы.рф» и другие эксперты».

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПриехал Афонин из Москвы, а областную организацию КПРФ возглавил Попов
-

Последние комментарии

Алевтина
01.02.21 12:57
Нет развития! Сокращают территорию села, тем самым уничтожают село Белокаменка, которому в 2021 году исполняется 125 лет. ООО "НОВАТЭК-Мурманск" не исполнил ни одного обещания, которые звучали на обще
Комментарий к новости:Село Белокаменка - компания «НОВАТЭК»: развитие и проблемы
ОльгаПетровна
01.02.21 10:13
шурка и есть шурка, только с документами всю жизнь будет париться
Комментарий к новости:Юная Александрия - в большом ЗАТО стало больше многодетных семей
Igor Maltsev
30.01.21 08:50
Hi Dad, if you ever want to contact me you can find me on Facebook. I'd love to have a chat after so many years
Комментарий к новости:Вячеслав Мальцев отмечен за личный вклад в развитие физической культуры и спорта Мурманска
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728
-Скоро в эфире22:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:00«Бизнес-МЕНТ: Дело «черных». риэлторов». Специальный репортаж (16+)23:30«Клиники России». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Розничные цены на мороженую рыбу продолжили рост-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 18 копеек, евро теряет 6 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала в январе почти на 73 млн кВтч электроэнергии больше, чем в декабре прошлого года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Запущен временный рейдовый комплекс для перевалки газа «Ямал СПГ» в Мурманске-PRO Законы (18+)Минтруд планирует обновить порядок ведения трудовых книжек
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика