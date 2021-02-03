Мурманск вошёл в десятку городов для проведения образовательной программы «Городские практики» в 2021 году

Мурманск выбран в качестве одного из десяти городов России для проведения краткосрочной образовательной программы «Городские практики» в 2021 году. Эта платформа является частью программы Архитекторы.рф и проводится Фондом ДОМ.РФ в стратегическом партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» при поддержке Правительства Российской Федерации и Минстроя России.

В рамках мероприятий в столицу Кольского Заполярья приедут лучшие спикеры в области архитектуры, дизайна, урбанистики, градостроительства и медиа. Предполагаемое время проведения форума – с 21 июня по 3 июля 2021 года. Инициатор мероприятия в Мурманске – региональное Министерство градостроительства и благоустройства.

«Городские практики» – это серия просветительских мероприятий для региональных специалистов, которые работают с городской средой – представителей власти, девелоперов, архитекторов, проектировщиков и других специалистов отрасли. Планируется, что публичные мероприятия будут открыты для всех горожан.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в 2021 году «Городские практики» пройдут в 10 городах России. Участники смогут посетить семинары и лекции, посвященные вопросам городского развития. Познакомиться с лучшими отечественными и мировыми практиками, решить практические кейсы. Перед местными специалистами выступят ведущие сотрудники КБ «Стрелка», выпускники программы «Архитекторы.рф» и другие эксперты».