Мурманск вошёл в десятку городов-лидеров по качеству работы общественного транспорта

Центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования «SIMETRA» подвёл итоги за 2023 год. Мурманск два года подряд попадал в двадцатку лучших регионов России по качеству общественного транспорта: в 2021 году – 19, в 2022 – 16. В 2023 году Мурманск занял почетное 10 место в рейтинговой таблице.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, качество транспортного обслуживания оценивалось по нескольким критериям: физическая доступность, ценовая доступность, функциональность транспортной сети, комфорт и удобство, безопасность и устойчивость развития.

Транспортными инженерами компании «SIMETRA» особенно были отмечены успехи Мурманской области в обновлении подвижного состава и ориентация на троллейбусное сообщение.

«Штатная работа над улучшением системы общественного транспорта дает прекрасный результат. Плановый процесс обновления подвижного состава практически не вызывает нареканий. При этом четкое распределение функций систем транспорта и развитие перевозок вокруг магистрального троллейбусного сообщения позволяют достигать заслуживающего внимания результата», – рассказали сотрудники «SIMETRA».

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в соответствии со стратегическим планом развития Мурманской области «На Cевере – жить» обновление общественного транспорта продолжится и в этом году. На сегодняшний день доля транспортных средств, работающих на маршрутах регулярных перевозок Мурманской области по регулируемым тарифам возрастом не старше 5 лет, с учетом обновления за счет собственных средств перевозчиков, составляет 88%, а для Мурманска – 84%.

Напомним, что с 2021 года с использованием средств областного бюджета в Мурманской области уже обновлено 233 единицы общественного транспорта: 55 троллейбусов и 178 автобусов.

Фото: https://gov-murman.ru