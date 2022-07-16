Мурманск вошёл в десятку крупных городов-победителей IQ рейтинга России

Одной из главных тем форума «Умный город: Новые вызовы» в Мурманске стало объявление актуального рейтинга IQ городов: столица Кольского Заполярья вошла в топ-10 в категории крупных городов.

«Сегодня цифровизация позволяет северянам сигнализировать о проблемах и потребностях, вследствие чего мы стремимся повысить надежность работы ЖКХ, транспортного сообщения. И нет ни одного населенного пункта, где бы не были видны изменения. Поэтому Мурманская область входит в десятку лучших субъектов по индексу качества городской среды. Через цифровые форматы и соцсети я получаю обратную связь, в рабочих поездках я отмечаю, вижу, как было и как стало. Но мы не останавливаемся, работаем ещё больше. Вместе с тем, мы понимаем наши ограничения и планируем дальнейшие изменения в соответствии с требованиями среды, климатическими особенностями. Очевидно, что это получается, и люди это видят», – прокомментировал вчера награждение губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним, что каждый город оценивается по 47 показателям, которые разделены на 10 направлений. Это городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, а также инфраструктура сетей связи.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, Мурманск был признан одним из победителей Всероссийского конкурса лучших муниципальных практик 2021 года в категории городов, заняв 5-е место.

– Умные технологии меняют города, меняют подходы к управлению городами. Город-герой Мурманск заслуженно вошёл в число победителей. Отмечена наша Система мониторинга уборки территории города Мурманска (СМУТ). Мы действительно строили этот проект несколько лет, он сейчас функционирует. Система открыта, чтобы мурманчане могли видеть, где и когда какая техника работает, и, в том числе, могли сообщать, если у них возникают какие-то вопросы по поводу уборки, – рассказал глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. – Мы реализуем большое количество новых проектов. Это интеллектуально-транспортная система, новые способы оказания коммунальных услуг. Сейчас, после замены ИТП в Ленинском округе, сможем использовать датчики, которые позволяют управлять температурой подачи энергоресурса в зависимости от внешних условий. Этих технологий много. Мы уверены, что с каждым днём, с каждым шагом технологии будут облегчать жизнь мурманчан и делать её более комфортной.

Специальной номинацией за вклад в цифровое развитие городов были отмечены компании «Русатом Инфраструктурные Решения» («Росатом»), «Ростелеком», «Флай Дрон», «Меркатор», «ПромМаш Тест»,» Ситроникс», «МегаФон», «МТС» и «КОРТРОС».

Награждение состоялось в рамках пленарного заседания «Городская среда» III Всероссийского форума по развитию и цифровой трансформации городов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23022&page=1