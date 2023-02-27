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Мурманская область. Арктика (16+)27.02.23 12:30

Мурманск вошёл в перечень портов для вывоза лома чёрных металлов список, утверждённый правительством РФ

Правительство РФ утвердило перечень морских портов для вывоза из России за пределы Евразийского экономического союза отходов и лома чёрных металлов. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Установить, что убытие из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отходов и лома черных металлов (коды ТН ВЭД ЕАЭС 7204 10 000 0, 7204 30 000 0, 7204 41 100 0, 7204 41 910 0, 7204 41 990 0, 7204 49 100 0, 7204 49 300 0, 7204 49 900 0 и 7204 50 000 0) осуществляется только из морских пунктов пропуска через государственную границу РФ по перечню согласно приложению», — говорится в постановлении.

Всего в перечень попали девять портов: Архангельск, Большой порт Санкт-Петербург, Владивосток, Дудинка, Калининград, Корсаков, Магадан, Мурманск, Петропавловск-Камчатский.

Уточняется, что данное постановление действует до 31 декабря 2023 года.

 

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