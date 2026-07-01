Мурманск вошёл в пятёрку самых динамично растущих направлений для семейного отдыха этим летом

По сравнению с прошлым годом число бронирований туристического жилья для путешествий с детьми на июнь-август в Мурманской области выросло на 27%. По данным системы онлайн-бронирования объектов размещения Bronevik.com, Мурманск вошёл в пятёрку самых динамично растущих направлений России в летнем сезоне-2026.

В числе главных драйверов спроса эксперты называют в том числе возможность наблюдать горбатых китов и белух у берегов Териберки. Туристы активно делятся в соцсетях видео с морскими гигантами, что только подогревает интерес к поездкам. Для экологичного наблюдения за морскими млекопитающими и птицами в Мурманской области разработаны соответствующие правила. Ознакомиться с ними можно на сайте https://murmansktravel.info/whales, там же туроператоры и судовладельцы могут присоединиться к меморандуму о соблюдении этих рекомендаций.

Лето в Кольском Заполярье – это не только китовое сафари. Туроператоры региона делает ставку на полярный день, предлагая для путешествий десятки нестандартных маршрутов под незаходящим солнцем. Немаловажно и то, что Мурманская область – самая близкая Арктика. Перелет сюда из Москвы и Санкт-Петербурга длится столько же, сколько просмотр одного кинофильма. Помимо двух столиц, прямые авиаперелеты связывают Мурманск с Архангельском, Калининградом, Казанью, Череповцом, Екатеринбургом, Петрозаводском, Сочи и Минском.

«Для нас очень ценно, что туристы все чаще выбирают Мурманскую область для путешествий с детьми, регион становится семейным направлением. Здесь комфортное лето без изнуряющей жары, что очень важно для поездок с ребенком. Еще одно преимущество: концентрация главных туристических мест при их транспортной доступности и коротких расстояниях. Но главное – это уникальные впечатления и для детей, и для взрослых, которых больше нет нигде. Мурманская область удивляет и восхищает и природными явлениями, и разнообразием активностей, и, конечно, арктической кухней – возможностью попробовать свежевыловленных морских ежей, гребешков, крабов, а также оленину и северные ягоды», – прокомментировала заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова.

Спланировать идеальное летнее путешествие в Мурманскую область можно на Туристическом портале murmansk.travel.

Фото (проект «Arcticfree»): https://gov-murman.ru/info/news/570298/#&gid=1&pid=1