Мурманск вошёл в рейтинг городов, куда россияне хотят поехать на новогодние праздники

По запросам прибывающих в регион туристов определены топ–5 направлений, которые в этом году стали лидирующими. Топовые позиции заняли Хибины, Териберка, Ловозеро, Мурманск и Мончегорск.

Мурманская область благодаря своей уникальной природе и климату имеет все основания для развития горнолыжного, рыболовного, культурно-познавательного, экологического и других видов туризма. Регион обладает рядом уникальных достопримечательностей, привлекающих путешественников.

Как сообщает Мурманскстат, на Кольском полуострове расположено 75 особо охраняемых природных территорий, в их числе: 13 объектов федерального назначения, 61 – регионального и одна – местного значения. Это национальный парк, природные заповедники и заказники, два ботанических сада, а также более 50 памятников природы.

На территории государственных природных заповедников федерального значения функционировали 5 музеев, которые в 2021 году посетили более 19 тысяч человек. Почти 7 тысяч туристов были приняты в 6 визит-центрах, ещё 5400 путешественников прошлись по 10 маршрутам и экотропам региона.