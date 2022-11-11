Мурманск вошёл в топ-10 городов, куда россияне планируют больше всего перелётов в период новогодних праздников

Доля россиян, которые планируют полететь в Европу в период новогодних праздников, оценивается в 0,9%, отправятся в поездку по России 88,9%. Об этом говорится в результатах исследования сервиса поездок и путешествий Туту.ру, которые есть в распоряжении ТАСС.

Ещё 7,3% клиентов сервиса приобрели авиабилеты на Новый год в страны ближнего зарубежья, 2,9% - в страны дальнего зарубежья. Самыми востребованными зарубежными направлениями в период новогодних праздников стали Узбекистан (17% от всех бронирований авиабилетов за границу), Таджикистан (12%) и Армения (11,2%), а также Белоруссия, Киргизия, Турция, Азербайджан, ОАЭ, Казахстан и Израиль.

По данным Туту.ру, больше всего перелетов на новогодние праздники запланировано в Москву (19,8%) и Санкт-Петербург (11,2%). Также в топ-10 городов, куда россияне планируют больше всего перелетов с 29 декабря по 8 января, вошли Сочи, Кавказские Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Тюмень и Мурманск.

Средний чек за перелет по России в период новогодних праздников составляет 9,2 тысячи рублей в одну сторону, в страны ближнего зарубежья - 13,7 тысячи рублей, дальнего зарубежья - 37,2 тысячи рублей, в Европу - 38,2 тысячи рублей.