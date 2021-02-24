Мурманск вошёл в топ-10 российских городов с наиболее комфортными условиями для жизни

Институт территориального планирования «Урбаника» составил рейтинг самых комфортных для жизни российских городов. Столица Кольского Заполярья вошла в первую десятку.

Самым комфортными специалисты признали Сургут и Тюмень, в лидерах также Краснодар, Санкт-Петербург, Москва, Тверь, Южно-Сахалинск, Уфа и Магнитогорск. Рейтинг составлялся на основе данных за 2019 год, так как официальные показатели за прошлый год ещё не подведены.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по мнению экспертов института, Мурманск попал в лидеры ещё одного рейтинга – как самый доступный город по стоимости жизни.