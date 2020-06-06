Мурманск вошёл в ТОП-5 городов России с самым высоким потенциалом развития малого и среднего бизнеса

По результатам исследования Финансового университета при правительстве РФ, Мурманск вошёл в ТОП-5 городов с самым высоким потенциалом развития малого и среднего бизнеса. Прирост числа предпринимателей, ориентированных на развитие собственного дела, в сравнении с предыдущей весной составил 52%. Это во многом связано с мерами государственной поддержки, которые успешно реализуются на территории Мурманской области.

«Мы считаем, что это связано с существенными налоговыми послаблениями, которые были приняты правительством региона. Снижены до минимальных ставки по упрощенной системе налогообложения. И один из ключевых моментов – на следующей неделе в Государственной Думе во втором чтении будут рассмотрены законопроекты, направленные на поддержку бизнеса в Арктике, они позволят снизить так называемое «северное удорожание» и ставки по налогам», – рассказала заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Для предпринимателей, ставших резидентами Арктической зоны Российской Федерации, взносы в страховые фонды будут снижены с 31% до 7,6%.

Кроме того, реализуется комплекс мер по поддержке бизнеса в период ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции. Как рассказал руководитель центра поддержки предпринимателей Мурманской области «Мой бизнес» Артем Марышев, в регионе выдано 106 антикризисных микрозаймов под 1% на общую сумму более 99 млн рублей; порядка 15 млн рублей выделено по программе губернаторского стартапа. Также была запущена образовательная программа обучения предпринимателей работе в дистанционном режиме «Бизнес на самоизоляции», пишет Министерство информационной политики Мурманской области.