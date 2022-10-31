Мурманск вошёл в топ-7 проекта «Молодёжная столица России»

В этом году Федеральным агентством по делам молодёжи впервые реализуется проект «Молодёжная столица России». Об этом на оперативном совещании сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Свои заявки на получение этого статуса подали около 60 городов России и Мурманск вошёл в топ-7. Итоги проекта будут подведены уже в декабре. Один из семи финалистов получит статус молодежной столицы России-2023. Будем болеть, чтобы наш город получил это звание», – сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, Мурманская область в числе победителей программы «Регион для молодых».

«Конкурсный отбор, проводимый Росмолодёжью, направлен комплексное развитие молодежной политики, создание современной инфраструктуры для молодежи и вовлечение в активные формы времяпрепровождения. На создание нового пространства на базе Центра содействия социальному развитию молодежи «Гармония» города Кандалакша из федерального бюджета будет выделено более 27 млн рублей», – отметил губернатор.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23580&page=3