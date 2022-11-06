Мурманск вошёл в топ городов, которые за год стали более востребованы у российских туристов – «SuperJob»

Побывать на Кавказе, в Калининграде, Иркутске и Горно-Алтайске россияне мечтают чаще, чем год назад. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В Мурманск в течение ближайшего времени хотели бы поехать по 2% мужчин и женщин. В прошлом году это направление никто из респондентов не назвал Мурманск в качестве такого направления.

Какие регионы страны являются наиболее привлекательными с точки зрения внутреннего туризма? Самым востребованным направлением для россиян остается Санкт-Петербург: увидеть «Петра творенье» своими глазами в течение ближайшего года хотел бы каждый пятый (19%). На втором месте — города Золотого кольца: отправиться в Сергиев Посад, Ярославль, Ростов, Владимир или Суздаль мечтает 9% опрошенных. Побывать в Казани хотели бы 8%, в Москве и Калининграде — по 7%, в Иркутске — 6%. Крым — самое желанное направление для каждого двадцатого россиянина, столько же не прочь увидеть Горно-Алтайск и его окрестности. По 4% считают отличными местами для туризма Сочи, Владивосток, Петропавловск-Камчатский и города Северного Кавказа — Пятигорск, Минеральные Воды, Грозный, Кисловодск. Посмотреть в течение ближайшего года Карелию, Нижний Новгород и Краснодар хотели бы по 3% респондентов. По 2% назвали Мурманск и Южно-Сахалинск, а 1% готов отправиться в путешествие по любым городам России. Только о заграничных курортах мечтают 3% россиян.

О желании побывать в Калининграде, Иркутске, городах Золотого кольца, Санкт-Петербурге, Казани и Москве заметно чаще сообщают женщины, тогда как посетить Владивосток и города Кавказа больше хотят мужчины.

По сравнению с прошлым годом мечтами посетить Сочи, Крым и Москву стали делиться чуть реже. И напротив, поехать в города Кавказа, Калининград, Иркутск и Горно-Алтайск сегодня хотят чаще, чем в 2021-м.