Мурманск вошёл в топ «зелёных» городов России

Мурманск — в лидерах среди российских городов, жители которых удовлетворены работой служб по вывозу мусора и качеством питьевой воды. Такие данные следуют из Индекса качества жизни госкорпорации ВЭБ.РФ.

Горожане оценили качество работы по сбору и вывозу отходов в Мурманске на 3,38 балла из 4 возможных. Средний показатель в других городах Индекса составляет 3,34 балла. Мурманск отправляет на обработку 100% коммунальных отходов (в остальных городах в среднем — 56,78%).

Местные жители довольны и качеством воды — оценка в 3,49 балла выше среднероссийского показателя (3,2 балла). При этом питьевой водой из системы централизованного водоснабжения обеспечены все мурманчане.

Другим «зелёным» плюсом Мурманска является небольшая площадь промышленных зон — 6,22% от всей территории. Почти половина городских территорий (49,59%) отведена под парки и зелёные зоны, в то время как в среднем для городов Индекса этот показатель вдвое ниже (24,4%).

Индекс ВЭБ.РФ рассчитывается для 218 крупнейших городов России, за исключением двух столиц, по более чем 350 показателям. Пользователями открытой аналитической базы являются власть, бизнес и обычные горожане.

ВЭБ помогает регионам и городам реализовать важнейшие для качества жизни людей проекты. Так, при поддержке ВЭБ.РФ и Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Мурманск получил 30 новых троллейбусов. Обновление городского общественного транспорта позволит повысить качество жизни людей и будет способствовать улучшению экологической ситуации. Проект был реализован с использованием льготного финансирования, предоставляемого приоритетным проектам Дальнего Востока и Арктики.

Фото: https://gov-murman.ru