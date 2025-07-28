Мурманск впервые примет финальные соревнования VI летней Спартакиады молодёжи России по велосипедному спорту

Впервые в истории заполярной столицы 5 и 6 августа состоится грандиозное спортивное событие – финал VI летней Спартакиады молодёжи (юниорская) России 2025 года по велосипедному спорту. Сильнейшие спортсмены от 17 до 22 лет со всей страны соберутся в Долине Уюта, чтобы побороться за звания лучших в дисциплине «маунтинбайк кросс-кантри».

Наш регион представит Антон Костюк из Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва. Тренирует спортсмена Александр Княжев.

5 августа в 16.00 состоится церемония открытия спартакиады. На старт участники выйдут 6 августа в 12.00, а победители и призёры получат свои награды в 16.30.

Всего в программу финальных спортивных соревнований спартакиады включены мероприятия по 51 виду спорта. Спартакиаду проводят в том числе для оценки эффективности системы подготовки спортивного резерва Российской Федерации, развития материально-технической базы в субъектах страны, определения лучших субъектов Российской Федерации по итогам соревнований, а также выявления сильнейших спортсменов страны.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550985/#&gid=1&pid=3