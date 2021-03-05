Мурманск впервые принимает Первенство Северо-Западного федерального округа по хоккею

С 3 по 8 марта в Ледовом дворце Мурманска проходят игры Первенства Северо-Западного федерального округа по хоккею среди юношей до 12 лет (2-3 тур, группа А). В соревнованиях принимают участие юные спортсмены, представляющие хоккейные клубы «СКА-Карелия» (г. Кондопога), «Йети» (г. Великий Новгород), «КСШОР» (г. Мурманск), «СКА-Легион» (п. Новоселье).

С приветственным словом к участникам первенства обратилась заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

«Первенство Северо-Западного федерального округа по хоккею среди юношей до 12 лет проводится у нас, в Мурманской области, впервые. По этой причине мне вдвойне приятно видеть вас здесь, в нашем Ледовом Дворце, и говорить вам добрые слова напутствия, – отметила вице-губернатор. – Губернатор Андрей Чибис и правительство Мурманской области с большим вниманием относятся к поддержке вашего вида спорта, мы работаем в тесном сотрудничестве с различными объединениями, профессиональными спортсменами, общественниками и прикладываем максимум усилий к тому, чтобы укрепить позиции хоккея как ключевого вида спорта для Мурманской области».

Как сообщает региональное Министерство информационной политик, в первый день первенства на лед вышла мурманская команда КСШОР, чтобы сразиться с соперниками из Карелии. Матч завершился счетом 6:8 в пользу Карелии.

Игры Первенства пройдут до 8 марта, после чего будет определена команда-победитель для дальнейшего участия во Всероссийских соревнованиях.