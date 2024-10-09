Мурманск впервые принимает всероссийский научно-практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек»

Мероприятие открылось в областной научной библиотеке. Участниками юбилейного XXV семинара стали более 270 краеведов со всей страны.

Мероприятие является одним из главных событий года для специалистов в области библиотечного краеведения. Семинар организован Российской национальной библиотекой и Российской библиотечной ассоциацией, а также региональным Министерством культуры и Мурманской областной научной библиотекой.

Главная цель мероприятия – сообща обсудить возникшие проблемы, поделиться наработанным опытом и получить новые знания. Темами первого пленарного заседания стало обсуждение стратегии краеведческой деятельности и проблематики краеведческих исследований.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в течение недели будет прочитано 70 докладов, ещё более 50 работ будет представлено в качестве стендовых. Материалы планируются к публикации в очередном выпуске издаваемого Российской национальной библиотекой и Российской библиотечной ассоциацией сборника «Проблемы краеведческой деятельности библиотек».

Работа семинара завершится 11 октября, прямые трансляции и полная видеозапись всех заседаний будут доступны в группе проекта «Библиотеки 51» и на сайте.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/