Мурманск впервые принимает всероссийский научно-практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек»
Мероприятие открылось в областной научной библиотеке. Участниками юбилейного XXV семинара стали более 270 краеведов со всей страны.
Мероприятие является одним из главных событий года для специалистов в области библиотечного краеведения. Семинар организован Российской национальной библиотекой и Российской библиотечной ассоциацией, а также региональным Министерством культуры и Мурманской областной научной библиотекой.
Главная цель мероприятия – сообща обсудить возникшие проблемы, поделиться наработанным опытом и получить новые знания. Темами первого пленарного заседания стало обсуждение стратегии краеведческой деятельности и проблематики краеведческих исследований.
Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в течение недели будет прочитано 70 докладов, ещё более 50 работ будет представлено в качестве стендовых. Материалы планируются к публикации в очередном выпуске издаваемого Российской национальной библиотекой и Российской библиотечной ассоциацией сборника «Проблемы краеведческой деятельности библиотек».
Работа семинара завершится 11 октября, прямые трансляции и полная видеозапись всех заседаний будут доступны в группе проекта «Библиотеки 51» и на сайте.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/