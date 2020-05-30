Мурманск встречает лето без «пыльных бурь»

Последние два дня уходящей недели ярко показали, что совместные усилия правительства Мурманской области, главы региона Андрея Чибиса, руководителей областного центра в наведении чистоты на основных магистралях города-героя дают положительные результаты.

Визуально видно, что полотно дорог чистое, около бордюров нет привычных куч песка и пыли. А ветреная погода провела показательную проверку работы специалистов ММБУ «Управление дорожного хозяйства» на этом направлении: проносящиеся грузовые машины и порывы ветра не подымают облаков пыли!

Можно отметить, что в наведении порядка на автомагистралях столицы Заполярья в этом году городу оказал помощь Мурманский морской торговый порт. Мобильные вакуумные пылесосы-погрузчики, предоставленные градообразующим предприятием, успешно устраняют с дорожного полотна не только мелкую пыль, но и небольшие камни, а также увлажненный грунт.

В этом году машины ММТП помогают бороться областному центру и с распространением коронавирусной инфекции. Они не только проводят уборку, но и выполняют орошение специальной установкой с пушкой, заправленной добавками, которые позволяют ликвидировать вирус, но в то же время безопасны для граждан.

Напомним, что ежедневно на уборку дорог и тротуаров в областном центре направляют более 130 единицы спецтехники, а ручной уборкой заняты более 220 человек.