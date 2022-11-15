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Мурманская область. Арктика (16+)15.11.22 15:30

Мурманск второй год подряд вошёл в двадцатку лучших в рейтинге городов России по качеству общественного транспорта

В общем зачёте из 82 городов по оценке центра компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования «SIMETRA» Мурманск поднялся с 19 места в 2021 году на 17 место по итогам I квартала 2022 года набрав 61,5 балла (1 место Пермь – 73 балла). А по итогам рейтинга средних городов Мурманск занял 3 место после Череповца и Твери. 

Методология рейтинга предполагает учёт целого комплекса показателей, сбор которых позволяет достичь разумного компромисса между качеством конечного результата и доступностью данных, которые в свою очередь распределяются на 5 качественных групп.

Физическая доступность отражает пространственное покрытие маршрутной сети и близость остановочных пунктов относительно мест проживания и мест притяжения. Их анализ показывает, как быстро потенциальный пассажир может добраться до ближайшей остановки, а также до места назначения. Мурманск набрал 16,7 балла.

Ценовая доступность характеризует качество обслуживания через призму финансовых возможностей потенциальных пассажиров. Мурманск набрал 8,7 балла.

Функциональность транспортной сети включает параметры системы общественного транспорта, имеющие непосредственное отношение к процессу перевозки пассажира внутри транспортного средства. Основная масса входящих в группу показателей прямо или косвенно оценивает скорость перемещения. Мурманск набрал 14,8 балла.

Группа «Комфорт и удобство» представлена параметрами, которые обеспечивают внешнюю привлекательность транспортной системы. Это множество «крупных мелочей»: тарифная система и функциональность транспортной карты, сервисы информирования о работе транспортной системы, имиджевая составляющая, характеристики подвижного состава. Мурманск набрал 13,9 балла.

Безопасность и устойчивое развитие включает в себя показатели, характеризующие потенциальные риски использования общественного транспорта для пассажира, а также связанные с экологической обстановкой в городе (состояние электротранспорта). Кроме того, сюда отнесена оценка мобильности в городах России, представленная в рамках проекта «Индекс качества жизни» ВЭБ.РФ. Мурманск набрал 7,4 балла.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в числе прочего оценивались такие показатели, как средний возраст парка подвижного состава и наличие фирменного стиля общественного транспорта. Реализуемая на территории Мурманской области программа обновления подвижного состава к моменту проведения оценки только начиналась, поэтому показатели будут учтены при проведении комплексной оценки в будущих рейтингах.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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