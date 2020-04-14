Мурманск вытеснили из ТОП-5 портов-лидеров РФ по перевалке в первом квартале 2020 года

По итогам первого квартала 2020 года пятерку морских портов РФ, лидирующих по грузообороту, составили порты Новороссийска, Усть-Луги, Восточный, Приморск и Большой порт Санкт-Петербург. По сравнению с предыдущим рейтингом, в состав топ 5 вернулся Большой порт Санкт-Петербург, который вытеснил с пятого места Мурманск. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Большой порт Санкт-Петербург, опередивший своего визави последнего времени арктический Мурманск, замкнул топовый список с перевалкой в объёме 14,760 млн тонн, что на 3,5% больше прошлогоднего первоквартального показателя. Сухие грузы – 12,092 млн тонн (-0,9%), налив. – 2,668 млн тонн (+29,7%).

Привычный лидер отечественных портовых сводок по динамике роста грузооборота – арктический порт Сабетта перевалил 7,336 млн тонн (+8,8%). Сухие грузы составили 113,8 тысячи тонн (+26%), наливные – 7,2222 млн тонн (+8,5%).

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, грузооборот морских портов Арктического бассейна в первом квартале текущего года сократился на 4,7%, составив 24,87 млн тонн, из них объём перевалки сухих грузов уменьшился на 9,8% до 6,80 млн тонн, наливных грузов сократился на 2,6% до 18,07 млн тонн.