Мурманск ярко отметит День России

Праздничные мероприятия пройдут во всех учреждениях культуры, образования и молодёжной политики. Подробнее об этом на оперативном совещании рассказал глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Дети, которые посещают городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и детские сады, станут участниками бесед, творческих конкурсов, спортивных программ, посвященных празднованию Дня России. Мурманским школьникам расскажут о государственных символах России, проведут викторины и конкурсы.

8 июня состоится торжественная церемония вручения 20 российских паспортов учащимся общеобразовательных школ города Мурманска.

10 июня в городских лагерях запланирована фотоакция «Любимый уголок Мурманска».

11 июня с 12.00 до 16.00 праздник пройдёт на прилегающей территории «Венно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Северного флота», расположенного в районе посёлка Кильдинстрой. В программе концерт, выставка современного и исторического оружия, военной техники, мастер – класс и соревнования уличных спортсменов, показательные выступления гиревиков, спортивно-тактическая игра «Патриот» с применением оборудования для игры «Лазертаг», турнир по стрельбе из пневматической винтовки, пистолета и традиционного лука. Гостей праздника ожидает каша на костре и чайная пауза.

Основное праздничное народное гуляние, посвящённое празднованию Дня России, состоится 12 июня на площади Пять Углов.