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Мурманская область. Арктика (16+)16.04.20 17:45

«Мурманскавтодор» поможет автомобилистам пробиться из Мурманска в Териберку и обратно

Сегодня, 16 апреля, будет сформирована колонна для организованной проводки в село Териберка. Отправление колонны в 18 часов от 32 км автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС.

Как сообщает «Мурманскавтодор», сегодня же будет сформирована колонна для организованной проводки из села Териберка в  Мурманск. Отправление состоится в 22 часа от а/п к селу Териберка  км 38+260 (табло переменной информации).

«Мурманскавтодор» обращается к водителям с просьбой строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту, который не допускает встречного движения, во избежание образования автомобильного затора. Телефон диспетчерской службы Мурманскавтодора (8152) 21-40-70.

 

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