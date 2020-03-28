Мурманская область. Арктика (16+)28.03.20 10:30
«Мурманскавтодор» предостерегает, что в связи с ухудшением погодных условий 28 марта во второй половине дня возможно закрытие проезда по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Кола – Серебрянские ГЭС - с
32 км и автоподъезд к селу Териберка.
«Мурманскавтодор» предупреждает о возможном закрытии проезда
«Мурманскавтодор» предостерегает, что в связи с ухудшением погодных условий 28 марта во второй половине дня возможно закрытие проезда по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Кола – Серебрянские ГЭС - с
При планировании поездок специалисты-дорожники просят автомобилистов уточнять информацию на сайте «Мурманскавтодора» www.madroad.ru и по телефону диспетчерской службы (8152) 214-070.
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Последние комментарии
Бывалый
27.03.20 11:02
Дело хорошее, но как я вижу по картинке, волонтёрам, которые ещё мало что сделали, уже и значков понаделали, курточки нашили. Сколько денег на это потратили, благодетели?
Гость
25.03.20 22:14
Какая помощь, просто перенаправляют письменные обращения в ГЖИ на рассмотрение без контроля и других подобных действий. На вопросы по электронной почте не отвечают, просто игнорируют. Дозвониться про
Александр
23.03.20 19:33
На просроченные платежи квартиросъемщикам начисляют пени, а с УК при плохой работе - как с гуся вода. Представьте, что все руководители школ, садов, магазинов и т.д. будут принимать меры по улучшению
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