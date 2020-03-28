«Мурманскавтодор» предупреждает о возможном закрытии проезда

«Мурманскавтодор» предостерегает, что в связи с ухудшением погодных условий 28 марта во второй половине дня возможно закрытие проезда по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Кола – Серебрянские ГЭС - с 32 км и автоподъезд к селу Териберка.

При планировании поездок специалисты-дорожники просят автомобилистов уточнять информацию на сайте «Мурманскавтодора» www.madroad.ru и по телефону диспетчерской службы (8152) 214-070.