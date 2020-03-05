«Мурманскавтодор» предупреждает: проезд закрыт на Териберку и Туманный, а в Магнетитах ведутся работы на железнодорожном переезде

Как сообщает «Мурманскавтодор», сегодня, 5 марта с 11.00 автоподъезд к селу Териберка (км 0 - км 40) закрыт для проезда в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, отсутствие видимости) до улучшения погодных условий.

Сегодня же с 13 часов закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с км 32 до посёлка Туманный по погодным условиям (усиление ветра, отсутствие видимости).

6 марта с 10.00 до 18.00 на автоподъезде к ж.-д. станции Магнетиты (км 4+510), в связи с производством неотложных аварийных работ железнодорожного пути, движение автотранспорта через железнодорожный переезд 1409 км пк 10 станции Магнетиты будет ограничено.

Пропуск автотранспорта через указанный ж.-д. переезд будет осуществляться по ½ проезжей части.