«Мурманскавтодор» рвётся в бой

«Мурманскавтодор» информирует о начавшейся дорожной кампании 2020 года на региональной сети автомобильных дорог Заполярья. Дорожных работ много, все они разнесены на ряд программ, проектов и мероприятий.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется выполнить ремонт покрытия участков автомобильных дорог (на 8-и дорогах) общей протяжённостью – 40,9 км и площадью 308315 кв. метров .

В рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие транспортной системы» будет проводиться ремонт различных видов покрытия общей протяжённостью – 23,579 км и площадью 191320 кв. метров (на 4-х дорогах). Кроме того, в рамках отдельных мероприятий по технической эксплуатации автомобильных дорог будут выполнены работы по восстановлению верхних изношенных слоёв покрытий на участках общей протяжённостью 16,591 км (на 5-и дорогах).

Специалисты проведут планово-предупредительный ремонт моста через ручей на км 195+910 автомобильной дороги Кола – Верхнетуломский – КПП «Лотта» (29,1 пог. м);

В 2020 году в рамках работ по капитальному ремонту планируется: обустройство тротуарами – 9,475 км участков автомобильных дорог, в числе которых и долгожданный тротуар в микрорайоне Причальное в посёлке Мурмаши на участке автодороги «Лотта», км 12+000 – км 13+600; обустройство стационарным электрическим освещением – 10,726 км участков автомобильных дорог (на 6-и дорогах).

Этим же летом будет проведено обустройство автодорог дорожными ограждениями барьерного типа. Планируется установка 27,362 км металлического оцинкованного барьерного ограждения на двух дорогах.

Будут проведены нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка (замена) дорожных знаков, установка (замена) направляющих устройств, установка (замена) гибких сигнальных столбиков для разделения транспортных потоков, замена светоотражающих элементов на барьерном ограждении, установка г-образных опор, установка автопавильонов, установка светофорных объектов и другие виды работ летнего содержания.