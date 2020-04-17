«Мурманскавтодор» сегодня поможет пробиться автоколонне из Мурманска в Териберку и обратно

Сегодня, 17 апреля, будет сформирована колонна для организованной проводки автомашин в село Териберка. Как сообщает «Мурманскавтодор», отправление колонны состоится в 12.00 от 32 км автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС.

Сегодня же будет сформирована колонна для организованной проводки из Териберки в Мурманск. Отправление состоится в 16 часов от а/п к селу Териберка, км 38+260 (табло переменной информации).

«Мурманскавтодор» обращается к водителям с просьбой строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту, который не допускает встречного движения, во избежание образования автомобильного затора. Телефон диспетчерской службы «Мурманскавтодора» (8152) 21-40-70.