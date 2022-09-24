Мурманская авиабаза приобрела передвижной пункт управления беспилотной авиационной системой

В областном бюджетном учреждении «Мурманская авиабаза» появились два мониторинговых комплекса с беспилотными воздушными судами. Они помогут более эффективно проводить мониторинг пожарной обстановки в лесах на территории Кольского полуострова.

В 2022 году беспилотные воздушные суда применялись специалистами учреждения при мониторинге пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, но при этом мобильный пункт управления беспилотными аппаратами отсутствовал.

Мурманская авиабаза при поддержке правительства Мурманской области приобрела передвижной пункт управления беспилотной авиационной системой на базе автомобиля повышенной проходимости («ГАЗЕЛЬ»).

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, оборудованный микроавтобус позволяет запускать беспилотные летательные аппараты на более дальние расстояния, оснащен спасательным оборудованием и обладает высокой проходимостью, что обеспечивает доступ в труднодоступные места.

Фото: https://gov-murman.ru