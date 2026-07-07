Мурманская библиотека №8 приглашает юных читателей и их родителей на День семейного чтения «С книгами в руках»

В преддверии Дня семьи, любви и верности библиотека №8 (ул. Свердлова, 8/6) приглашает юных читателей и их родителей на День семейного чтения «С книгами в руках».

Мероприятие станет приятным поводом собраться вместе, посмеяться, пошептаться над загадками и создать свои маленькие семейные традиции.

Что готовят для гостей 8 июля: с 11.00 до 13.00 — мастер‑класс по росписи матрешки; с 13.30 до 15.00 — семейный квест по залам библиотеки. Участники пройдут увлекательный маршрут, разгадывая загадки и выполняя задания вместе — ведь искать ответы плечом к плечу куда веселее.

С 15.00 до 16ё00 состоится мини‑игра «Семейные традиции». Разговор о самом дорогом: о привычках, историях и ритуалах, которые делают вашу семью особенной.