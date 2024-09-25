Мурманская библиотека для слепых представила инклюзивные проекты для молодёжи на конференции во Владимире

В течение двух дней руководители и сотрудники библиотек из Москвы, Санкт-Петербурга и 20 регионов России на межрегиональной научно-практической конференции «Энергия библиотечной инклюзии» обсуждали и делились опытом внедрения креативных технологий и ключевыми проектами в построении инклюзивной культурной среды. Своими инклюзивными проектами для молодёжи поделились сотрудники Мурманской библиотеки для слепых.

Руководитель инклюзивной творческой лаборатории, заместитель директора Ольга Левша рассказала о том, как Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих помогает жителям региона с инвалидностью путешествовать и лучше узнавать родной край, а подросткам и молодёжи вместе со сверстниками без нарушений здоровья найти призвание в жизни.

Создание в конце 2022 года инклюзивной творческой лаборатории расширило направления работы библиотеки, появились новые партнёры. Библиотека за два года провела более 20 адаптивных путешествий для детей, молодёжи с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных северян «серебряного возраста», а также делилась опытом с муниципальными и ведомственными музеями, общедоступными библиотеками о том, как сделать услуги культуры доступнее.

Так, специалисты библиотеки отметили, что жители региона с инвалидностью – активные участники на всех этапах регионального проекта «Прикосновение Севера» по адаптации культурно-познавательных маршрутов в Мурманской области.

Участники инклюзивного проекта для молодёжи «В поисках призвания» знакомились с разными профессиями в культуре, узнавали о направлениях волонтёрского и поискового движения, получали новые компетенции для успешной социализации и самореализации.

Библиотека также выступила координатором по созданию книг для незрячих и слабовидящих в инклюзивном проекте «Говорящая книга» мурманской региональной молодёжной общественной организации «Гравицапа» при поддержке Фонда президентских грантов. Услышать озвученные участниками и волонтёрами проекта книги-победители международного конкурса детской рукописной книги, произведения мурманских писателей и издания по истории освоения Арктики смогут все незрячие и слабовидящие жители Мурманской области.

Коллеги из федеральных и региональных специальных библиотек высоко оценили проекты из Мурманска.

Как сообщает региональное Министерство культуры, знакомство с мобильной выставкой тактильных 3D-макетов «Белокаменный образ Руси» и инклюзивными мастер-классами учреждений культуры Владимирской области поможет специальной библиотеке Мурманской области вместе с заинтересованными организациями и сообществами региона на базе инклюзивной творческой лаборатории делать Север доступнее для всех категорий граждан.

Межрегиональная научно-практическая конференция «Энергия библиотечной инклюзии» была организована Владимирской областной специальной библиотекой для слепых.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/