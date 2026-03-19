Мурманская делегация представила регион на федеральном форуме Союза театральных деятелей РФ в Нальчике

Председатель комитета по культуре администрации города Мурманска Елена Крынжина в качестве спикера приняла участие в форуме Союза театральных деятелей РФ (СТД) «Школьные театры в системе культурной и молодёжной политики Российской Федерации: приоритеты и механизмы реализации», который проходит в городе Нальчик.

Елена Крынжина приняла участие в панельной дискуссии по вопросам развития школьных театров и представила презентацию, обобщающую опыт работы школьных театров Мурманска и Мурманской области — пример успешной региональной практики, которую можно тиражировать в других субъектах РФ. В состав делегации вошли также Эвелина Прохоренкова, заместитель директора Детской театральной школы города Мурманска и Мария Каютина, заместитель председателя Регионального отделения СТД РФ.

Мурманская область занимает лидирующие позиции в России по развитию школьных театров — этот успех стал возможен благодаря слаженной работе органов власти и творческих организаций. При информационной и поддержке комитета по образованию администрации города Мурманска и министерства образования региона с 2024 года в регионе проводится форум школьных театров Мурманской области. Программа форума предусматривает регулярное обучение руководителей школьных театров Мурманска и области: каждые два месяца в течение дня они участвуют в творческих лабораториях и мастер‑классах, которые проводят преподаватели ДТШ, ведущие специалисты театров Мурманска — актёры, режиссёры, заведующие литературной частью, руководители цехов, — а также члены СТД из других регионов России.

Важным этапом развития школьных театров стал первый региональный фестиваль, который прошёл в октябре 2025 года на базе ДК «Судоремонтник» при поддержке министерства культуры Мурманской области и подвёл итоги работы первого форума. 13 марта дан старт новому форуму школьных театров, что подтверждает непрерывность и системность работы в этом направлении.

