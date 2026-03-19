Кировчанка Юлия Мельникова стала двукратной чемпионкой России по горнолыжному спорту91% мурманчан уверены, что работа не мешает получать удовольствие от жизни
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.03.26 10:15

Мурманская делегация представила регион на федеральном форуме Союза театральных деятелей РФ в Нальчике

Председатель комитета по культуре администрации города Мурманска Елена Крынжина в качестве спикера приняла участие в форуме Союза театральных деятелей РФ (СТД) «Школьные театры в системе культурной и молодёжной политики Российской Федерации: приоритеты и механизмы реализации», который проходит в городе Нальчик.

Елена Крынжина приняла участие в панельной дискуссии по вопросам развития школьных театров и представила презентацию, обобщающую опыт работы школьных театров Мурманска и Мурманской области — пример успешной региональной практики, которую можно тиражировать в других субъектах РФ. В состав делегации вошли также Эвелина Прохоренкова, заместитель директора Детской театральной школы города Мурманска и Мария Каютина, заместитель председателя Регионального отделения СТД РФ.

Мурманская область занимает лидирующие позиции в России по развитию школьных театров — этот успех стал возможен благодаря слаженной работе органов власти и творческих организаций. При информационной и поддержке комитета по образованию администрации города Мурманска и министерства образования региона с 2024 года в регионе проводится форум школьных театров Мурманской области. Программа форума предусматривает регулярное обучение руководителей школьных театров Мурманска и области: каждые два месяца в течение дня они участвуют в творческих лабораториях и мастер‑классах, которые проводят преподаватели ДТШ, ведущие специалисты театров Мурманска — актёры, режиссёры, заведующие литературной частью, руководители цехов, — а также члены СТД из других регионов России.

Важным этапом развития школьных театров стал первый региональный фестиваль, который прошёл в октябре 2025 года на базе ДК «Судоремонтник» при поддержке министерства культуры Мурманской области и подвёл итоги работы первого форума. 13 марта дан старт новому форуму школьных театров, что подтверждает непрерывность и системность работы в этом направлении.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32079&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире15:50«ДНК России». Документальный цикл (16+)16:20«Нобелевские лауреаты». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»